行政院長蘇貞昌呼籲大家一定要出來投下不同意，守護台灣，不要讓國民黨繼續亂下去。(林雅惠攝)

民進黨四大公投案高雄說明會今天壓軸最終場在旗山糖廠展開，吸引逾3000人到場支持。(林雅惠攝)

民進黨四大公投案高雄說明會今天壓軸最終場在旗山糖廠展開，吸引逾3000人到場支持，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等人站台宣講，呼籲大家投下四個不同意，守護台灣。

公投說明會最終場上午在旗山糖廠芭娜娜探索露營區登場，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁、市議員林富寶等人都到場站台助陣，主持人市議員邱俊憲、市議員擬參選人林慧欣，呼籲市民催票並提醒今年8月28日前滿18歲的青年都可以公投並要踴躍投票。

陳其邁與民進黨議員一同上台，從核四、遷移三接、反美豬及公投綁大選等議題論述要投不同意的重要，尤其南電北送對南部空汙及產業發展的不公平，呼籲高雄鄉親務必要為台灣接軌國際投下關鍵的「四個不同意」。

蘇貞昌一上台即先細數政府政績，強調政府努力做事，也有不錯政績，但國民黨拿不出好政策，只好來「亂」，企圖要讓民進黨做不下去，他並指出擔任行政院長以來的政績，包括核定國道10號延伸六龜新威大橋工程128億、台86延伸到內門工程100億建設經費，也稱讚立委邱議瑩很「登真」，在立法院協助爭取在地建設經費。

隨後蘇貞昌對國民黨發動的四個公投一一辯駁，蘇貞昌表示，重啟核四根本不可能，因為執照已過期、機件停產、廠商解散且燃料棒已送回美國，他說，一、二號機就在地震斷層上，台灣地狹人稠，連周邊縣市長都反對，不要被他們害死。

對於珍愛藻礁議題，蘇貞昌說，馬政府規劃232公頃蓋在藻礁上，但蔡政府只用了23公頃，且完全避開藻礁，但國民黨現在主張要移開、換位置，要換到那裡？國民黨詛咒要人家死，只要害大家沒電，然後怨嘆政府，看能不能撿到機會，為了維持穩定供電及避免空氣污染，一定要投下不同意。

至於反萊豬，蘇貞昌說，國民黨開放萊牛已經9年，數量愈來愈多，蔡英文總統要跟世界做貿易，不能不照世界標準，才答應萊豬進口，國民黨卻反對，全世界有109個國家及地區，包括CPTPP11個會員國都允許進口含萊豬肉，台灣要加入CPTPP，不能說要跟人家做生意，但又不遵照規定，國民黨反對就是因為中國也想參加，所以才擋台灣讓中國高興。

對於公投綁大選，蘇貞昌強調，已經有了一次經驗，投票到12點、開票到半夜2點，已經在開票，還有人排隊等投票，因此公投綁大選，恐將重演「開票到半夜2點」的亂象，呼籲大家一定要出來投下不同意，守護台灣，不要讓國民黨繼續亂下去。