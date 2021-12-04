111年元旦連續假期自110年12月31日起至111年1月2日，交通部公路總局預估，本次連假除返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光旅遊及參加元旦跨年活動旅次為主，車潮將自12月30日下午起出現，觀光旅遊車潮將於連假期間湧現在各大風景區。

本次連假鄰近省道路段，已公布規劃舉辦元旦跨年活動的地點包含清境農場、日月潭、阿里山、劍湖山樂園、義大遊樂世界等，東北角及東部地區海岸沿線則有迎曙光活動。

公路總局預測，假期間省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道，包括台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段及竹南路段等，還有銜接高速公路路段，例如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道。

重要觀光風景地區鄰近路段也容易塞車，包括台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台3線苗栗大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

公路總局指出，為紓緩壅塞路況，各易壅塞路段已規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強疏導。

公路總局表示，公共運輸部分已備足運能，本次元旦連續假期預售票，西部客運路線已於11月18日起陸續販售，截至12月1日止尚有9成空位；東部客運路線則於12月1日起開始販售。