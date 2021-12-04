大陸澎湃新聞《馬上評》專欄4日發表首席評論員署名文章指出，近日，最高人民法院公布了《審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。修訂這個名稱冗長的司法解釋，就是為了徹底解決飽受詬病的城鄉二元制「同命不同價問題」。今後，在民事賠償中，無論當事人的戶籍情況，都可以適用基於「城鎮居民人均可支配收入」計算的殘疾賠償金、死亡賠償金。「同命同價」稱得上是紀念中國城鄉融合發展的里程碑，推動公民平等權的標竿性事件。

中國的民事法律起步較晚，長期沒有明確的死亡賠償標準。2003年，最高法公布《關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》規定，中國公民的死亡賠償金標準，城鎮居民按當地（省級、經濟特區、計畫單列市）城鎮居民人均可支配收入計算，農村居民按當地人均純收入計算。

評論表示，而「城裡人」的城鎮居民人均可支配收入，是明顯高於「村裡人」的人均純收入，這樣一來，導致在民事訴訟中「城裡人」獲得的賠償遠高於「村裡人」。2005年底，重慶一起車禍中有3個孩子不幸喪生，結果，兩個城市戶口的孩子各獲20多萬元（人民幣，下同）賠償，而農村戶口的孩子只有9萬元賠償，不及前者的一半，引發社會對於「同命不同價」的熱烈討論。

評論稱，這種「同命不同價」，不能把板子全打到司法政策上，相反，這是之前長期執行的城鄉二元制，在司法政策上的投射。因為中國長期城鄉發展不均衡，導致城鄉人口的收入相差巨大，而民事賠償本身體現了對既有收入水準、生活成本的補償，城鄉的收入水準客觀上的差距也必然投射在賠償中。

可以說，這種「不平等」既是城鄉不平衡的結果，又是延續這種不平衡的原因，「同命不同價」像一道傷口一樣橫亙在城鄉之間。

評論指出，之後，立法、司法已經做出人性化的修訂，一者，農村居民經常居住地和主要收入來源地均為城市的，可以適用城鎮居民標準賠償；二者，2010年《侵權責任法》明確，同一事件中死亡，適用同一賠償標準。

要看到，解決「同命不同價」的根本出路是推動城鄉融合發展、一體化發展，消弭城鄉之間二元對立。要看到這20多年來，中國城市化進程取得突飛猛進的成果。中國第七次全國人口普查資料顯示，中國城鎮常住人口為90199萬人，占總人口比重為63.89％。自2010年以來，有16436萬鄉村人走進城市，變成城鎮人口。而且隨著戶籍改革的深入，很多地方取消農業和非農業戶口劃分，「城鄉二元」的身份越來越模糊，特別是農村居民的收入越來越高，在這種城鄉融合發展的大局之下，民事賠償再區分「城裡人」「村裡人」意義也就不大了。

2019年4月公布的《中共中央、國務院關於建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系的意見》，明確提出 「改革人身損害賠償制度，統一城鄉居民賠償標準」。之後，最高人民法院開展了相關的試點工作，現在修訂人身損害賠償的司法解釋，可以說是「水到渠成」。

評論強調，民事賠償徹底告別「同命不同價」，讓所有民事主體統一適用當地的「城鎮居民人均可支配收入」，體現的是法律面前人人平等的原則，是對中國城鎮化成就的司法確認，是通過司法政策進一步消弭城鄉差距。