50歲朱茵是演藝圈中的凍齡女神，1995年她和周星馳演出《大話西遊》系列電影一炮而紅，但1999年竟加入三級片《強姦2》的拍攝，讓粉絲相當吃驚，多年後曾有報導指出，朱茵受訪鬆口：「是被騙去演」，而先前她參加實境秀，罕見聊到初戀遇到傻眼對象，對方騙了他的初吻後就搞消失，讓其他來賓都相當吃驚。

朱茵當年靠著「紫霞仙子」一角大紅大紫，但沒想到後來竟搭上香港三級片大熱風潮，1999年演出王晶執導的《強姦2》，傳聞當時王晶跟朱茵說這算是愛情懸疑片，朱茵的角色是警察，才讓朱茵決定加入，沒想到開拍後才發現有許多裸露戲，且片名也是拍完後才定案，讓朱茵多年後受訪坦言算是被騙。

朱茵長髮、短髮造型都很迷人。（圖／中時資料照片）

朱茵先前上節目《請吃飯的姐姐》，和洪欣、蔡少芬、陳法蓉聊起感情婚姻生活，朱茵表示自己和老公黃貫中都相當尊重對方，平時不問對方感情史，有回朱茵主動想聊，對方卻回：「妳還是不要跟我說」，讓朱茵明白老公仍無法大方聆聽她的過去，從此為了老公便把跟前任男友有關的東西都扔掉，只為讓老公心裡不要有疙瘩。

朱茵分享初戀初吻的悲慘故事。（圖／翻攝自微博）

聊到初戀，朱茵透露年輕時常去溜冰場玩，遇到一個男生隔天邀她去商場，但當天見面後竟在商場消失，一旁的蔡少芬忍不住問：「怎麼會覺得他是妳的初戀？」，朱茵才說兩人有牽手接吻，而且還是她的初吻，後來朱茵相當困惑，困在心裡一年多，某次終於見到當時約會的男生，對方竟解釋是覺得自己配不上朱茵才會消失、不告而別，而朱茵為了這段戀情還寫過一首歌〈要是哪一天跟你說〉，連老公黃貫中都不知情。