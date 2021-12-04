躲過隔離停賽10天危機的湖人「小皇帝」詹姆斯，4日重新回到場上拚戰，雖然拿下21分、11籃板及6助攻，可惜讀秒階段沒辦法守住快艇三分外線，湖人最後以116比119無奈中止2連勝，也讓快艇如願止住3連敗，這場洛杉磯內戰還是湖人輸了。

或許剛從「偽陽性」狀況回歸，詹姆斯整體狀態不如以往理想，也讓湖人一路處於苦追窘境，幸好安東尼戴維斯持續提供火力，幫助湖人不至於大幅落後，來到末節，詹皇逐漸回神，跟安東尼戴維斯、蒙克攜手追分，甚至追到只差1分。

打到最後59秒，湖人追到111比113緊張局面，可是快艇替補射首肯納德最後37.5秒投進三分球，擴大快艇領先差距到5分，詹姆斯雖馬上放進兩分，馬可斯莫里斯卻在最後7秒投進致命三分球，正式敲響湖人喪鐘，也讓湖人只能認輸。

除了詹姆斯雙十演出，湖人仍以安東尼戴維斯27分、10籃板表現最佳，蒙克20分，安森尼13分，韋斯布魯克10分；快艇以馬可斯莫里斯21分最高，保羅喬治19分、9助攻與8籃板，肯納德也有19分，雷吉傑克生16分、8助攻，祖巴茲12分。