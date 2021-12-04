台南林百貨90周年慶5日登場，首次改為封街市集派對，中西區忠義路預計湧入3000多人，台南市警方5日清晨6時在友愛街與中正路之間的忠義路段展開管制，直到夜間10時解除，呼籲用路人提前改道。

林百貨周年慶過去以「摩登大遊行」的遶街形式沿街宣傳慶祝，今年因為新冠肺炎疫情，取消遊行，改為封街舉辦派對市集的「府城時光宴」，邀請30多家歷史悠久的台南在地老店擺攤，在馬路上辦起復古派對。

林百貨在店前舉辦「府城時光宴」封街復古派對。（林百貨提供／程炳璋台南傳真）

林百貨復刻店內有名的指針式電梯，放在門口展示，架設40年代時期的造型路燈（鈴蘭燈），將店前馬路打造成穿越時空的老台南街道，現場有吃有玩，要與民眾同樂，主辦單位預計起碼湧入3000多人。

活動5日清晨6時就申請路權封街布置，友愛街到中正路之間的忠義路約100公尺將全線雙向封閉，下午2時開始至晚上7時結束，封街至晚間10時，警方呼籲民眾可改行民生路、中正路與永福路等替代道路通行。

台南市警方表示，這場活動適逢附近另一家全台連鎖百貨公司周年慶最後1天，參加民眾若欲減少停車困擾，可搭乘公車前往。自行開車主建議停在美術二館停車場或忠義路、友愛街、永福路與西門路的停車格。機車可停在美術二館、忠義國小與建興國中。