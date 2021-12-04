距離四大公投日只剩下2周，台中市國民黨籍立委楊瓊瓔4日馬不停蹄前往神岡、社口兩地傳統市場掃街宣講。楊瓊瓔指出，在市場商圈看到很多買菜婆婆媽媽，她們都想要買健康豬肉，不要含有萊克多巴胺豬肉，為了下一代健康，1218公投日一定要出來投票，「四個都同意，台灣更美麗」；同時也砲轟美國「偷吃步」，用了人不能吃的萊克多巴胺來養豬。

立委楊瓊瓔及市議員羅永珍服務團隊，今天一早前往神岡及社口二地傳統市場掃街、宣講公投議題，她站在街頭向往來的民眾及當地攤商及店家說明投下四項公投同意票重要性與必要性。

距離四大公投日剩下2周，立委楊瓊瓔4日馬不停蹄前往神岡、社口兩地傳統市場掃街宣講。（陳淑娥攝）

楊瓊瓔說，今天雖然氣溫驟降15度低溫，但感受到沿街許多熱情市民與她們的互動，也得到許多攤商店家支持，紛紛比出4的手勢，呼應國民黨提出的公投「四個都同意，台灣更美麗」。

楊瓊瓔呼籲，12月18日當天一定要出門去投票，大家要共同保護所有民眾的健康，所有媽媽們買菜時都會選擇健康豬肉，不想買到萊豬，因為有萊克多巴胺的豬肉會影響下一代，一定要顧健康；此外，公投大選同一天，省錢又省工，節省公帑也節省時間；另外，大家還要拚經濟、顧環保，要支持珍愛藻礁、重啟核四的公投，1218走出家門，一起投下四個都同意。

楊瓊瓔宣講時砲轟美國「偷吃步」，用了人不能吃的萊克多巴胺來養豬，在美國超市都有標示萊豬，蔡政府卻逼台灣人吃，而且不能標示萊豬，加入加工肉品更無法分辨，大家能接受嗎？民進黨堅持進口萊豬，不是為了美豬，因為萊豬不過占美國市場20％，最大問題是日本目前是CPTPP輪值主席，「萊豬公投如果不打消，日本核食怎麼進得來？」、「執政黨過度霸權！」，執政黨開放萊豬進口，以一紙行政命令就要人民埋單，公投就是民意體現「捍衛食的安全」決心、否決具有威脅性不正當政策。

羅永珍則強調，萊豬問題是國家食安問題，但現在民進黨政府欲強硬讓萊豬進口，完全無視國人健康，令人心寒，民進黨現在到處在帶風向，騙大家說「同意就不用出來投票」，但正好完全相反，應該是「不滿意政府的施政，就出來投下同意票教訓政府」。

羅永珍說，如果大家對於民進黨執政不滿意，對於開放萊豬進口傷害下一代健康、對於公投與大選脫鉤讓大家多花錢花時間，種種施政作為讓大家有所不滿意的話，請大家12月18日一定要站出來投票，「投下同意，展現民意」。