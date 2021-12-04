新冠肺炎疫情爆發至今，除了讓大眾飽受疾病的威脅，對經濟弱勢族群而言更是雪上加霜，一場名為「濟公文化節」的愛心慈善園遊會今（4）日在宜蘭中興文創園區登場，雖然新的變種病毒Omicron讓世人聞之色變，但全台疫情尚稱穩定，因此這場愛心園遊會如期登場，加上天氣相當好，吸引上千民眾、遊客一同參加，也呈現出疫情爆發之後，並不多見的歡樂熱鬧場景。

主辦單位頭城觀音院院長曾惠卿說，這場活動主要是想要傳達濟公師父濟弱扶傾及大無畏的精神，並且將宗教生活化，跳脫宗教的傳統框架，任何族群都可以參與，特別是希望讓年輕族群能夠將善的種子傳播下去，學習濟公仁慈的精神，同時匯集各界的力量來幫助弱勢、邊緣戶，讓宜蘭縣是個更好安居樂業的地方。

「濟公文化節」愛心慈善園遊會4日在宜蘭中興文創園區 登場，吸引上千民眾參加這場活動。（胡健森攝）

曾惠卿並透露說，這場活動的起源是源於濟公師父在今年農曆七月、也就是台灣疫情最嚴重的時候特別降駕指示，要在中興文創園區舉辦這場愛心園遊會活動，當時他們立即接洽了許多企業、友宮等單位希望能共襄盛舉，但得到的回應卻是這個活動一定辦不起來，甚至反過來勸說疫情如此嚴重應該盡早打消念頭，不要像個瘋子，但工作人員秉持「對的事情做就對了」的理念，花了3個多月自籌費用，並一一拜訪攤商及活動單位，活動也有如得到神蹟般地順利舉行。

這場愛心園遊會除了成功地募集了「幸福米滿」白米5000份、「幸福長壽」營養麵條3000份、「嗷嗷奶哺」高鈣低脂奶粉1000份以及「麥麥相傳」燕麥片1000份等愛心物資，都將捐贈給宜蘭縣政府社會處轉送各鄉鎮發放關懷戶，另外也邀請宜蘭家扶中心100戶的受扶助家庭參加，由主辦單位贈送民生物資、禮金、獎學金及園遊券等與大家一起同歡。