全國舞藝展演4日在台中市圓滿戶外劇場登場。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「2021年全國舞藝展演」4日在台中市圓滿戶外劇場登場，全國各縣市各個舞藝團體及千名舞林高手競技，包括太極拳、柔力球、土風舞、排舞、元極舞、運動舞蹈、瑜珈、中東肚皮舞及活力健康舞，台中市副市長令狐榮達出席表示，台中市打造酷運動、酷城市，成為喜好運動的樂活健康城市。

令狐榮達出席表示，台中市持續努力打造酷運動、酷城市，這場活動不僅展現大家對運動舞蹈的熱愛，也呈現近年市府推動全民運動的成果，歡迎大家共同參與。

運動局與台灣體育總會共同舉辦的全國舞藝展演，分為太極拳、柔力球、土風舞、排舞、元極舞、運動舞蹈、瑜珈、中東肚皮舞及活力健康舞等項目，各團體輪流登台獻藝，展現平日練習成果，場面相當熱鬧。

此次全國舞藝展演活動精采多元，更邀請大家參與舞蹈運動活動之餘，也造訪台中市的自然風景及人文特色。

運動局表示，舞蹈是適合各年齡族群的運動，動作視個人狀況調整，運動速度可快可慢，運動量也容易調整；除適合初學者從事外，更適合銀髮族群，是真正的全民運動。