在勇士與太陽前次對決只拿12分，無奈吞下敗仗的勇士當家球星柯瑞，4日重新找回三分手感，單場投進6顆三分球、貢獻23分，帶領勇士以118比96輕鬆射落太陽，除了中止太陽隊史新高18連勝紀錄，也從太陽手上重新搶回西區龍頭寶座。

畢竟太陽連兩天出賽，先發小前鋒布瑞吉斯更在首節扭傷右手退場治療，也讓勇士趁機取得13分領先，不過太陽次節也打出10比2小高潮追近，柯瑞馬上接連投進兩顆三分球，幫助勇士打完上半場以51比48領先，柯瑞半場就摘15分。

柯瑞第3節跟威金斯、普爾各進1顆三分球，帶起11比0重新拉開，打完前3節，勇士80比68領先；來到末節，勇士很快把領先擴大到20分以上，眼見大勢已去，為了保護連兩天出賽球員，太陽總教練蒙提威廉斯很快換下主力放棄了。

柯瑞除了攻下全隊最高得分，另有5助攻、5籃板，威金斯也有19分進帳，托斯卡諾安德生17分，小培頓19分，普爾14分；太陽以艾頓23分最高，保羅與卡麥隆強生各有12分，只是少了當家射手戴文布克(腿傷)，太陽確實欠缺火力支援。