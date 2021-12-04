37歲韓國女星徐智慧因夯劇《愛的迫降》中北韓富家千金「徐丹」一角廣為台灣觀眾所知，近期新劇《DR.BRAIN》飾演搜查隊刑警「崔知恩」，有多場激烈的打鬥、開槍戲，她不僅開拍前接受了大量的體能訓練，直呼「拍攝的每個瞬間都感到非常疲憊，因為要不停地跑，過程中也受了很多傷」，最後的高潮動作戲還是在腰受傷的情況下完成，還得先學如何拿槍和擺姿勢，在家也會拿起玩具槍練習讓自己手感更好，「這些對我來說都很新鮮，雖然壓力很大，但我覺得很有趣，也很有成就感」。

提到與男主角李善均合作的心得，徐智慧表示，因為自己也是在電視劇或電影中看見很多次，沒有實際合作過，一開始想說對方是演藝圈大前輩會很難接近，還有點擔心，「不過還好前輩很愛開玩笑，又給了很多很棒的建議，讓我們都很放鬆，就像已經認識很久那種感覺，非常開心地拍完了整部戲」，也分享劇中最令她印象深刻的1幕就是李善均飾演的高世源為了查出兒子失蹤的真相，讓自己同步到貓咪的腦中，「不只學貓跳，還要爬上樹，但那顆樹的樹幹很細，看起來很不穩，相當危險，本來劇組是請特技演員來演這場戲，沒想到最後李善均前輩居然演得比特技演員還要好」 。

徐智慧大讚李善均是個讓人很放鬆的前輩。（Apple TV＋提供）

徐智慧在《DR.BRAIN》中飾演搜查隊刑警「崔知恩」。（Apple TV＋提供）

至於與角色最相似的點，徐智慧說，應該是外冷內熱這部分，笑喊：「我好像也是一直給大家冷酷的形象，但其實我的內心真的很溫暖啦」，也透露自己腦海中占據最大的部份是家人，「因為有家人的存在，才有現在的我，雖然應該表現出來的只有一半，但其實在我腦海中占了70至80℅」。最後談到台灣，她除了感謝台粉對自己的支持，並承諾將用嶄新的樣貌及更好的演技來報答大家外，也開心透露私下曾來過台灣旅遊，「印象很深刻當時有參觀了寺廟，也發現有很多美食，尤其是海鮮，特別合我胃口」。該劇共6集，每周五在Apple TV＋上架最新1集；原著網漫在KAKAO WEBTOON上線。