面對分娩的那一刻，先生們態度兩極，但通常都還是會進產房陪產，同時還有一個重要任務，就是記錄孩子來到人間的重要時刻，不過往往因為慌張等因素搞砸，讓辛苦的老婆抱怨甚至震怒，網紅婦產科醫師林思宏近日整理親身經驗，分享了「陪產先生教戰守則」，表示男士們只要能把握住4個重點，「才不會讓溫馨的陪產變成家庭失和的現象」。

婦產科名醫林思宏在臉書po文，透露如今開放剖腹產也能讓孩子的爸進手術室陪產，而陪產常出現很多有趣的現象，先生們要從這場戰爭中生存下來不容易，因此統整歸納了4項要點，來幫助男士們完美陪產，首先，是「Gopro不要掛身上或戴頭上」，表示雖然戴在頭上或是綁胸口很帥，但他真心不推，「雖然Gopro很廣角，但戴頭上常常因為你害怕，從頭到尾都只錄到天花板或手術燈，綁胸口又常常因為高度的關係，只有錄到遮布，什麼也看不到」，推薦拿在手上會是最好的選擇，「至少你拍不好我們還可以幫你」。

第二點就是，Gopro的錄影鍵，有時比較難判斷有沒有正確按到執行，這必須小心，「不然沒錄到常常是無法再生一胎的主因」，林醫師表示其實iPhone可以邊錄邊拍，但他觀察老公們很常拿iPhone進場，但十個有九個不知道可以邊錄邊拍照，「開啟相機模式後按下錄影鍵，螢幕上還有一個小白點，一直不停的按就可以不停的拍照」，笑稱多拍些照片，可以減少先生們的生命危險，「拍得再差還有影片在，一舉兩得，請先生在家一定要先練習一下」，並提醒前一晚一定要充飽電。

第三點要注意「老婆半個臉醫生沒有頭」，透露很多先生可能因為驚嚇導致邊拍邊尖叫，或是太專注在小孩身上，導致構圖失準，老婆不是只照半邊臉，不然就是畫面糊掉，醫生被卡掉一半就算了，「但老婆半個臉就常常造成#母子均安老公重傷的下場」，強調好好拍照才是安全下莊的不二法門。

最後一點也非常需要注意，「不要太快去看小孩，裝也要裝一下老婆最重要」，林思宏醫師強調這點非常重要，雖然護理人員或醫生說了可以去看小孩，但他發現有些先生會說：「沒關係我在這陪老婆就好」，老婆就會出現粉紅泡泡，溫柔讓先生去拍小孩，「這時你再動作，名正言順、輕鬆自在…走路有風」，老婆小孩都顧及到。

林思宏醫師這篇教戰守則，狂吸近3萬讚，眾多爸媽們都有共鳴，留言區出現許多經驗分享，不乏有苦主過來人的怨嘆聲，但更多的，是對第二點表示驚訝，「我現在才知道原來可以一邊錄影一邊拍照」、「我一直不知道iPhone可以邊錄邊拍欸，害我買兩支iPhone」。