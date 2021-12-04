大陸央視新聞報導，國新辦4日發布《中國的民主》白皮書記者會，針對堅持中共黨的領導與全過程人民民主之間的關係，中共中央政策研究室副主任田培炎表示，中國這樣一個有著56個民族和14億多人口的大國，如果沒有中共黨的領導特別是黨中央集中統一領導，搞西方那一套所謂的「民主」，是很容易搞散、搞亂的，民主必然會走向它的反面。

田培炎強調，只有堅持黨的領導，才能保證民主的正確方向，保證全體人民依法通過各種途徑和形式管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務。

田培炎說，中共黨的領導本質，就是支持和保證人民當家作主。全過程人民民主是中共團結帶領人民追求民主、實現民主、發展民主的偉大創造，是中共不斷推進中國民主理論創新、實踐創新、制度創新的經驗結晶。發展全過程人民民主能夠更加有效地實現黨的領導。可以說，堅持黨的領導與發展全過程人民民主是高度一致的，二者相互促進、相得益彰。

田培炎指出，一方面，堅持黨的領導是發展全過程人民民主的根本保證。中國共產黨始終代表中國最廣大人民的根本利益，沒有任何自己特殊的利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益，始終堅定地站在人民的一邊，始終堅持緊緊依靠人民創造歷史偉業。

另一方面，發展全過程人民民主是堅持黨的領導的內在要求。發展全過程人民民主，可以把全體人民的智慧和力量凝聚到黨和國家事業中來，厚植黨的領導的民意基礎，使黨的決策更加科學，黨的理論和路線方針政策貫徹得更加徹底、執行得更加有力。