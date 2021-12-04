田中將大決定續留東北樂天金鷲1年，美國大聯盟同時又陷入封館，多家美媒指出田中2022球季不會回大聯盟了。2020年在紐約洋基的球季與合約結束後，田中沒有拿到滿意的新合約而返回日職，獲得老東家樂天金鷲提出破紀錄的年薪9億日圓（新臺幣2.2億）。這紙合約是1+1的兩年約，田中在第2年具有逃脫權，外界原本認為他有機會赴美再戰。

洋基在田中將大離開之後，選擇投注在克魯伯(Corey Kluber)身上，克魯伯的傷勢陰影仍揮之不去，相比當年鐵人一般的田中，洋基被批評不該放走他。田中7年登板174場例行賽（其中一年是縮水球季）幾乎無災無病。其他投手有的傷勢纏身（塞弗瑞諾Luis Severino、蒙哥馬利Jordan Montgomery），有的家暴被禁賽（賀曼Domingo German），有的退休（沙巴西亞CC Sabathia），有的戰力不足（傑哈普J.A. Happ、葛瑞Sonny Gray），田中是那7年唯一在洋基「傷兵詛咒」之下屹立不搖的先發輪值。

田中今年在日職登板23場只拿到4勝9敗，自責分率3.01，四壞球次數降低，但挨轟17發全壘打是日職生涯最多。在美職洋基時期田中因為身處美聯東區火藥庫，7年也被敲了159轟。

無論如何，洋基季外還是必須採購先發投手，老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrenner)上個月在資方會議對媒體說：「先發投手永遠不嫌多，這是每年都會出現的需求。」