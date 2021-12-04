馬來西亞正妹遭噁男敲門「我要性愛」 警循線逮色狼

就讀北市文山區知名大學的馬來西亞正妹媛娜，3日遭樓下房客不斷拍門、騷擾，甚至直接表示「我要性愛」，文山一警方報請檢察官後，直接以拘票逮捕30歲林姓男子，全案依恐嚇及性騷擾防治法送辦。

被害人向警表示，她今年8月租進大樓3樓套房，但住2樓的林男就開始不斷藉故騷擾，先是說她在樓上很吵，後來又沒事來敲門，假裝要找人。

日前林男來又敲門，表示要給她「信」，被害人質問「什麼信？」對方竟回答「我要找性愛」，嚇得她立刻拿手機錄影蒐證並報警處理。

女學生3日下午前往報案，文山一警方經報請北檢指揮後，4日下午持拘票將林循線逮捕，林還否認想騷擾對方，辯稱覺得被害人很漂亮，想和她交朋友而已，警訊後被依性騷擾防治法及恐嚇罪送辦，另遭建請限制住居，每日需前往轄區派出所報到以掌握行蹤。

警方另表示已在周遭加設臨檢點，維護被害人安全，也呼籲女性遇到類似騷擾時，第一時間要冷靜蒐證，並適時向外界求助，警方絕對依法就辦。