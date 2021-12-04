疫情趨於穩定，各項活動逐漸恢復舉辦，新竹縣全縣運動大會4日起一連四天在新竹縣體育場熱鬧登場，縣長楊文科一早和選手們一起到竹北天后宮祈福並點燃聖火，祈求縣運會順利圓滿，期許1675名參賽選手都能發揮100％實力，在各項競賽項目奪取佳績。

楊文科表示，新竹縣運動風氣很盛，今年在「全國中等學校運動會」和「全國原住民族運動會」都取得突破以往的佳績，「全國運動會」也獲得2金4銀2銅的優異成績，這些成果要歸功於教練、老師、選手們共同的努力，感謝大家為體育的奉獻。

新竹縣運會4日在體育場熱鬧登場，縣長楊文科期許1675選手挑戰自我、全力以赴，創下更好成績。（羅浚濱攝）

楊文科強調縣府對所有選手都會妥善照顧，提高獎金、完善運動設施及增加教練名額，讓運動風氣更蓬勃發展。期許場上所有選手相信自己，拿出自信心，挑戰自我、全力以赴，創下更好成績。

新竹縣體育會理事長田耕豪感謝楊縣長對體育的改革和重視，讓更多資源充分運用到選手身上，體育會和縣府將會持續良好溝通，希望讓新竹縣這個體育大縣重返榮耀，成為全台體育選手的搖籃。

縣長楊文科、教育處長楊郡慈和竹北市民代表會主席林啟賢等人，上午8時在竹北天后宮參拜祈福，隨即點燃聖火，由博愛國中師生聖火隊傳遞至新竹縣體育場。

開幕典禮由中正國中舞獅隊精彩演出，六家高中領會旗進場後，聖火由今年全運會男子組田徑20公里競走第三名的選手張洧綝及全運會女子組田徑擲鏈球第一名、破大會紀錄的余雅倩共同點燃聖火，全運會女子組田徑三級跳遠第二名選手林玉婷則代表全體運動員宣誓。