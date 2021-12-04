台南火車站湧現排隊打莫德納疫苗的人潮。（曹婷婷攝）

台南市衛生局今明兩天下午1時至5時於台南火車站、新營火車站、台南市文化中心、家樂福安平店等4個地點提供莫德納疫苗接種服務，民眾無須預約即可接種，原本擔心沒什麼人想接種，結果，台南火車站半小時已有160人領號碼牌，比預期來得熱絡。

因應新型變種病毒Omicron來襲，中央流行疫情指揮中心力拚1、2劑施打率，台南市今天採取免預約即可接種莫德納疫苗的服務，希望衝高疫苗涵蓋率，但下午1點開打之前，一度擔心沒人想打，然而下午1點多即陸陸續續湧現人潮，不少民眾是抱著之前很難預約，現在能打就趕快打的心態而來，也有民眾則是路過看到排隊的隊伍，得知可以打疫苗，聯繫尚未打疫苗的親友，「趕快來排隊」，也有不少外籍移工呼朋引伴一起來接種。

衛生局長許以霖說，尚未打疫苗或未打滿2劑民眾，施打疫苗意願並未隨著國際這波Omicron疫情來襲而提高，中央希望增開全聯、百貨等其他管道加速民眾施打，台南也會視這兩天實際施打情況是否踴躍，再做決定。