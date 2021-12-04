疫情干擾震盪下，解決居住問題難度未減，但因應台商返台，商辦及廠辦需求卻大為增加，台灣防疫表現，間接提升國際能見度，設立總部或設廠的活絡度高，台灣成為商辦及廠辦熱門移居地之一。

新冠肺炎疫情爆發後，突顯「雞蛋放在同一個籃子裡」的問題，不少行產業受供應斷鏈衝擊而停擺，台商返台投資置產，經濟部統計台商回台投資金額已達一兆五千億元。

台灣防疫表現，間接提升國際能見度，設立總部或設廠的活絡度高，台灣成為商辦及廠辦熱門移居地之一。（盧金足攝）

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠指出，新冠肺炎疫情在全球蔓延將屆滿兩年，期間影響層面甚廣，對台灣房地產造成極大動盪，當中利弊兼具、喜憂參半。

大台中房市交易動態資訊平台分析表示，近幾年的工業、倉儲類開工總樓板面積變化，2018年表現最為低迷，而後兩年隨著美中貿易戰誘發轉單契機，再加上政府布局歡迎台商回台投資行動方案，及新冠肺炎成為一道強力的催化劑，帶動工業建廠熱潮。

工業不動產需求，實際開工投入的總樓板面積呈跳躍式成長，工業、倉儲類(C類)2019年年增達2.1倍，2020年亦有1.2倍年漲幅，且2020年的表現更創下近10年來開工量體最大紀錄。

而商業類(B類)表現亦不落人後，2020年年成長高達4.17倍，同為近10年最佳紀錄。企業的進駐將有利於台灣人口就業及產業發展。

大台中房市交易動態資訊平台表示，倘若明年進行升息動作，手中持有不動產且有向銀行申貸者，須繳納的利息會隨之增加，買不起房轉而租的民眾，恐也將面臨租金調漲的問題。

陳孟筠分析指出，在疫情風暴下，因不動產受益或受害的皆大有人在，但大多數資源仍握在極少數人手上，未來除面臨買不起房的狀況以外，還要面對租不起房的窘境。

即便近日政府正在著手研擬囤房稅，仍難即時解決居住問題的急迫性，應更為妥善優化現在的租賃政策，落實租金合理行情的查核，才能抑制並監督租金的過度漲幅情形。