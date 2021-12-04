立委高嘉瑜（前右）1日出面說明遭林秉樞施暴始末，含淚表示受害者不只有他一人。（資料照/郭吉銓攝）

【LIVE直播】爆前綠委段宜康在「林秉樞案」施壓媒體 高嘉瑜前男友馬文鈺出面說明

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴延伸出案外案，民進黨前立委段宜康3日在臉書發文曝光與林的對話紀錄，還說林急著找他說明高嘉瑜事件，電話中表示「如果週刊一定得報導，他的名字是不是可以不要出來？」引發關注。對此，高嘉瑜的前男友、幕僚馬文鈺今(4日)14時30分出面說明段宜康臉書發文相關事情。

馬文鈺表示，在這行20多年，我從來都不想面對媒體也不會選舉沒有陰謀論，「之前沒辦法說出段宜康名字，因為我追求平淡生活，這麼多年來跟我有關係的朋友都不敢公開承認就是因為段宜康先生，有朋友說段到現在罵他，彼此之間都互相尊重，從沒對段先生出過一句惡言，所以這就是剛剛那位先生問我不講出名字的原因，我有多少朋友、學長、學弟還在吃這口飯，又要被他們破害了嗎？封殺了嗎？」

馬文鈺也說，自己此生無望進入公部門，「這可以問段先生」，且也不太會參加飯局，若跟陌生人吃飯算是飯局的話，今年至今只有2場。他提到，林多拍了影片，把高嘉瑜暴打後，事後拍影片問高嘉瑜問「馬文鈺是不是坐領高薪」，我看過影片，打完人拍影片，這是惡魔，明天由委任律師交給承辦檢察官，構成新的罪狀，現在自白書剛剛好是證據，影片也找到，有這段惡魔拍下的影片。

段宜康3日的臉書發文指出，和林秉樞認識很久(應該早在2012年)，今年11月24日參加了林的母親的告別式後，第二天林秉樞急著找他，有說「如果週刊一定得報導，可不可以不要在母喪剛辦完的這個時候；名字是不是可以不要出來？」而他一直到那時候才知道林和高嘉瑜是男女朋友。

段宜康指出，因林秉樞的說法一直改變，「先說是馬文鈺打高嘉瑜；然後又變成高嘉瑜因為發現他和前女友的影片，所以吃醋要害他」，週刊報導前，守著媒體原則，給的訊息不多，但已足以讓他相信林秉樞一再欺騙他。

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