尖石後山從秀巒村田埔部落起沿途已可看到轉紅的楓葉。（羅浚濱攝）

遊客在秀巒田埔部落拍楓紅美景。（羅浚濱攝）

尖石後山楓葉紅了！從秀巒村田埔部落一路到控溪部落及新光部落，已有不少楓葉轉紅，國家級的霞喀羅步道也將進入賞楓季，預料12月中旬之後，將吸引眾多遊客前來欣賞楓紅美景，如隨意在路邊紅線停車，將會吃「紅單」告發！

通往尖石後山的竹60線路幅並不寬，有些民眾為了方便會把車停車紅線，阻礙道路通行，造成會車險象環生，甚至發生擦撞等車禍事故，橫山分局將在沿線加強巡察，以維行車安全。如在控溪部落欣賞塔克金溪軍艦岩和楓紅，可把車停在私人停車場，每次停車100元。

前往霞喀羅步道的秀巒養老部落登山口端附近，尖石鄉公所已修建完成公有免費停車格，因數量有限，新竹林管處協調養老部落私人停車空間，提供遊客付費使用，部落統一收費為，小客車一天150元、過夜250元，遊覽200元。

新竹林管處指出，為解決賞楓遊客生理需求，養老端步道口設有公共廁所，由養老yulu文化生態發展協會維護清潔，秉持使用者付費原則，遊客每次使用收取10元清潔費。

此外，五峰鄉清泉石鹿端登山口內1公里也有公廁，步道11.5公里處的白石駐在所設有簡易廁所，皆委由部落協助清潔維護，因山區水源有限，希望遊客配合節省用水，愛惜公物，遵守無痕山林原則，自行攜出垃圾及廚餘，共同維護環境衛生，並避免干擾野生動物。

新竹林管處特別說明，霞喀羅步道為台灣黑熊活動分布區域，過往有台灣黑熊出沒紀錄，為免引熊靠近，遊客要將各種食物廚餘密封包好，並自行攜帶下山，切勿隨意丟棄或掩埋。