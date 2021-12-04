第17輪疫苗規畫出爐。（圖／指揮中心提供）

第17輪疫苗規畫出爐！這一輪僅提供AZ及BNT供民眾施打，沒有莫德納疫苗的選項可以選擇，不過，其實民眾現在打疫苗，除了透過疫苗預約平台之外，也可以自行至指定醫療院所預約接種AZ、BNT、莫德納或高端疫苗。

第17輪疫苗符合資格者可分為4類，BNT第一劑提供給12歲以上民眾接種、BNT第二劑則給在11月11日前打完第一劑的18歲以上者；AZ疫苗的部分，第一劑提供給18歲以上民眾接種，第二劑則開放10月14日前打完第一劑的18歲以上者。另第一劑打AZ的民眾，如果是在10月14前接種完成，也可以預約混打BNT。

而第17輪疫苗也採預約制，BNT疫苗從下周一（6日）上午10時至下周二（7日）中午12時開放民眾預約；AZ疫苗則開放民眾在下周一（6日）下午2時至下周二（7日）中午12時預約施打。最快在下周四（9日）就可以開打，直到15日為止。

指揮中心提醒，接種流感疫苗應與新冠疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

此外，未滿18歲對象，請由家長(或法定代理人、監護人及關係人等)陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。