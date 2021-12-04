昨日網路瘋傳一段多人打一人影片，只見男子遭眾人徒手毆打，還有「大甲不保你、后里也不保你啦」等語，台中市大甲警分局旋即成立專案小組偵辦，經查該案發生在今年7月底舊案，當時並無接獲報案及檢舉。大甲警方漏夜積極追查影片中相關犯嫌後，目前已有3名犯嫌到案說明，竟然只為了欠500元未還就動粗。

大甲警分局偵查隊長郭國津指出，4日凌晨在臉書爆料公社社團發現1名男子遭徒手毆打影片，影片中並稱「大甲不保你、后里也不保你啦」等語，旋即成立專案小組偵辦，經查是發生在今年7月底舊案，當時並無人報案及檢舉。

大甲警分局漏夜積極追查影片中相關犯嫌後，目前已有3名犯嫌到案說明，另3名犯嫌亦已掌握身分積極查緝中，並向上溯源追查犯嫌背景是否涉及幫派組織。

初步了解，22歲傅姓被害人積欠主嫌楊姓(未成年)500元，屢次爽約未還錢，於是多人相約至楊嫌「租屋處」談判，過程中楊嫌及其他友人毆打傅男，全案訊後依傷害罪、強制罪及少年事件處理法移送台中地檢署偵辦及台中地方法院少年法庭審理。

大甲警分局表示，除暴、掃黑、肅槍工作向為政府施政之重點工作，中市警局將秉持「治安無漏洞，除惡務盡」原則，要求所屬持續針對街頭暴力、黑道幫派、查緝非法槍械等嚴重影響治安之案件全力掃蕩。

大甲警分局指出，在疫情趨緩下，雖有數起暴力事件發生，但在檢察機關有效指揮及各機關通力合作下，均能速迅破案，將歹徒繩之以法，並持續實施「除暴安民」專案，以保障民眾免於遭受暴力威脅，建構台中市安全宜居之生活環境。