近日英國皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）判決，總統蔡英文母校倫敦政經學院（LSE）「否認持有」其博士論文口試委員名單及口試報告。蔡英文沉寂3日之後由律師發聲明，表示倫敦大學才有資格授予學位給1984年畢業的蔡英文（LSE與倫敦大學2008年起分校治理）；且根據去年6月11日ICO判決，倫敦大學聲明持有蔡英文論文合格紀錄，且已授予蔡英文學位。本報專訪旅美學者林環牆，細究ICO、LSE與倫敦大學在「論文門」中扮演的角色。

揭露口試資料將造成蔡英文「傷害與痛苦」？

林環牆表示，論文門調查團隊很早就發現，有資格授予蔡英文學位的是倫敦大學而非LSE，但這2所學校卻一直玩著「LSE把問題踢給倫敦大學，倫敦大學卻又以個人隱私權為由拒絕透露蔡英文口試資料」的把戲。因此當2020年2月美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森（Michael Richardson）向ICO申訴時，論文門調查團隊對ICO是寄予厚望的，畢竟ICO是英國的個資保護專責機關，成員由英國女王任命。

林環牆說，一開始ICO應該也想從專業角度處理，但可能後來ICO發現茲事體大，因為這牽涉到一個國外的政治領袖的學歷及學位誠信。所以當ICO在2020年3月回覆理查森：「揭露口委姓名會觸犯個資法，且將對學生（意指蔡英文）造成某種程度的傷害（damage）與痛苦（distress）」時，論文門調查團隊已意識到ICO袒護蔡英文。

2020年6月11日ICO判決（也就是蔡英文的律師此次引述的判決）有幾項重點：第一，倫敦大學聲稱有蔡英文的口試資料，足以證明蔡英文有論文；第二，倫敦大學基於保護隱私權的原因不能公布蔡英文的口試資料，除非蔡英文同意；第三，ICO完全採信倫敦大學的看法，也同意倫敦大學有權不公布。

林環牆說，這個判決等於是給理查森潑一大桶冷水，但是論文門調查團隊也發現ICO論點的古怪之處，就是ICO也引述了2019年10月8日LSE聲明。

沒人署名的「2019年10月8日LSE聲明」

何謂「2019年10月8日LSE聲明」？當天，該校網頁突然貼了一個「statement」，說蔡英文有博士學位，是倫敦大學授予的；倫敦大學的總圖及IALS圖書館也有蔡英文論文書目等等。林環牆說，但這個聲明沒有署名發布單位，是校長發的？院長發的？沒人知道，去問LSE也不說；最重要的是，這個聲明並未合理地公布1984年的蔡英文論文相關檔案，而僅是藉35年後的LSE人員之口說蔡英文是博士。之後包括總統府、倫敦大學和ICO都反覆引述這個「2019年10月8日LSE聲明」。

林環牆說，這很奇怪，有權頒發學位的倫敦大學反而去引用無權頒發學位的LSE的聲明；而且倫敦大學明明應該有資料，卻不提出資料來幫蔡英文證實。

2020年6月11日ICO判決還說，蔡英文的論文是1984到2010年因為倫敦大學圖書館內部整修而遺失。林環牆指出這也是避重就輕，因為原始論文不只1份，倫敦大學2個圖書館各有1份，口試委員也要交1份給LSE圖書館，3份都弄丟嗎？而且為何3個圖書館都沒有入館紀錄？如果是遺失，還是會有論文入館紀錄，也會註記「遺失」。所以到底是收到後而遺失，或是從未收到？ICO全然採信倫敦大學的說法，沒有認真調查，顯然失職。

LSE、倫敦大學、ICO和總統府互繞圈圈

之後理查森跟ICO到英國行政法庭打官司，行政法庭一審還是支持ICO，理查森提供好幾點頗為有力的抗辯，說ICO沒有調查細節，因此又進入二審。

林環牆說，2年的英國攻防下來已經可以看清，LSE、倫敦大學、ICO和總統府形成一個跨海串供護衛幫眾。LSE說「蔡英文是博士，但要由倫敦大學證明」；倫敦大學說「LSE說蔡英文是博士，而我有文件但是我不能給，要有蔡英文同意」，總統府說「LSE和倫敦大學都說蔡英文是博士」，如果論文門調查團隊一直跟著串供幫眾繞圈圈，事情會持續膠著。

幸好LSE出現破口。論文門調查團隊發現LSE去年12月偷偷提供2個口試委員姓名給台灣法務部，以協助蔡英文打官司，所以理查森問倫敦大學，既然有資料為何不給？行政法庭的調查又回到LSE身上，最新進度是LSE否認持有。

林環牆說，論文門調查團隊的努力不是不夠深、不夠廣，而是因為沒有行政權力，不能看到未揭露資料，這是行政程序不對稱，是資訊不對稱，只好任由串供幫眾隨便講。台灣封存蔡英文人事檔案30年6個月，也是同樣狀況。

「論文門很有新聞性，但是你去深入調查，就會發現裡頭有個無形的牆，阻礙你看到真相！」林環牆說，他不會放棄，只要堅持繼續走，也許最後結果不是調查團隊想要的，但是過程本身會透露很多訊息，因為隱藏的事沒有不顯露出來的。