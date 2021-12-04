51歲韓國男星朴喜洵今年因《以吾之名》中黑幫老大「崔武鎮」一角走紅，近日接受本報視訊專訪，受寵若驚地說「真的不知道我還有能跟台灣粉絲問候的一天，我在韓國都不是什麼很有名的演員，沒想到還問候到台灣去了非常很開心」，也透露5年前曾帶媽媽來台泡溫泉，留下很好的回憶。

他在新劇《DR.BRAIN》中飾演前職為警察的私家偵探「李康穆」，幫助男主角李善均解開謎團，提到他們20年因共演音樂劇《洛基恐怖秀》、《火爆浪子》成為好友，20年後才又再次合作，他笑曝：「因為我們太熟了，所以剛開始對戲，眼神交會的瞬間是真的有點尷尬，還差點笑了出來，但我們都是專業的演員嘛，大概只有前面這樣，後來就沒有因為笑場常NG。」也說因為實在太了解彼此了，也沒發現李善均不同的一面，「他跟20年前幾乎一樣」。

朴喜洵（右）和李善均是20多年的摯友。（Apple TV＋提供）

前陣子因《以吾之名》再創事業高峰，中年大叔的性感魅力讓他粉絲暴增，他謙稱「比起說我本人獲得大家喜愛，不如說是因為那個角色本身很有魅力」，話鋒一轉又搞笑說「不過還是我演的角色嘛，所以當然是很感謝了」，被問及小11歲星妻朴藝珍對此的反應時，他笑曝對方說「我就知道你年紀大了會出息」，他只好無奈回「是是是，都是托您的福」。

此外，他也想嘗試李善均在劇中的腦同步技術，先是笑說「想剖開我的腦看看，想知道自己到底在想啥，有時候我也很不懂我自己」，與好友李善均都是寵妻魔人的他又接著表示，最想進入老婆的大腦，「想知道她到底為什麼有時會充滿愛地對待我後，又突然沒來由地生氣」。

出道31年的朴喜洵，曾演過《密探》、《魔女首部曲：誕生》、《1987：黎明到來的那一天》等夯片，還獲得青龍獎、百想藝術大獎最佳男配角，被問及覺得自己腦海中占據最大的部分，他認為應該是演戲，有到90℅的程度，「常在苦惱怎麼去演怎麼去表現才會更好，因為我幾乎沒有休息一直在拍戲，當然腦海中幾乎都是關於演技的部分了」。

最後他也不忘向台灣粉絲隔空喊話「不管是我現在或是之後甚至是以前的作品，都希望你們會喜歡，也會更努力拍攝更好的作品來報答各位」。該劇共6集，每周五在Apple TV＋上架最新1集；原著網漫在KAKAO WEBTOON上線。