東華大學教授施正鋒（左）。（圖／本報系影音截圖）

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發全台關注。東華大學教授施正鋒表示，有消息指林與民進黨新潮流關係匪淺，就他所知，像林這種40歲左右、擁碩士以上學歷、能說會寫的「文青」在民進黨很多，尤其新潮流會特別栽培這類人來選舉，他們平常上電視、投書、待智庫，但也隨時可能介入派系鬥爭。

施正鋒3日在《中天新聞》政論節目〈大新聞大爆卦〉表示，高嘉瑜事件引發外界對綠營內部的揣測，目前有消息稱林秉樞與新潮流關係比較好、林來往的人多為新潮流系統，甚至傳出有人想邀林進新潮流但林不想要。施分析，林在民進黨內應該算是「文青2.0版」，因為像總統蔡英文文膽姚人多、中華文化總會秘書長林錦昌，他們的文筆都很感性，但姚、林等人大概就只能寫特定題材，對於寫政策方面不甚在行。

施正鋒指出，自己最近看到一些40歲上下、擁有碩士以上學歷者，因少子化正式教職難找，所以這些人平常在大學兼課，但他們也會在民進黨徘徊，因為他們能做的很多，若口才好就能上節目、文筆好就能當寫手，情治單位也有外圍組織供他們賺外快，這些收入比起兼任教職鐘點費好太多了，一旦這些人需要固定工作時，就可能會開始介入派系的鬥爭。

對此，施正鋒直言，民進黨內其實很多人很「草包」，像新潮流就特別看重一個人，是否嘴巴能說出一些大道理、是否能寫出一些東西、有社運經驗也不錯，最重要的就是培養未來參選之用；從這個思路去想，林秉樞又看起來一表人才，故若新潮流沒有接觸林「也是很奇怪」。

施正鋒表示，像林秉樞這類人目前在民進黨內有幾個出路，第一個是上電視，第二個是蔡英文的「想想論壇」，第三個是新潮流的「台灣新社會智庫」，他們還能同時在不同的地方寫作、投書，一些媒體也會配合，將他們的文章刊載出去。

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