民進黨台南市議員前助理李柏璋爭議再添一樁，去年10月12日PTT有一名AirJordan網友爆料台南市議員謝財旺到學甲分局關說交通罰單，並且拍桌嗆警，經查該網友自稱將帳號借給李柏璋，警方傳訊李柏璋未到案，全案已於2020年10月19日函送台南地檢署偵辦。

謝財旺表示，他到警局是要幫該名違規者繳罰單，李柏璋所說皆非事實，當時他也向李柏璋提告，至今法院尚未處理，這次李柏璋身分曝光，該事又被民眾開始討論。

AirJordan網友去年在PTT爆謝財旺的料。(PTT擷圖／劉秀芬台南傳真)

謝財旺說，當時不清楚李柏璋是市議員陳怡珍助理，現在李柏璋身分被證實後，他懷疑對方有政治鬥爭意圖，陳怡珍與他同為議員，辦公室助裡卻在網路「鬥」他，不知用意為何？尤其謝財旺是與黃偉哲同陣營，謝財旺質疑對方意圖。

學甲分局表示，網路發文時間是去年10月12日，警方於隔日受理報案，找到AirJordan帳號的陳姓網友到案說明，陳姓網友表示將帳號借給李柏璋，學甲分局也於去年10月19日將李函送台南地檢署偵辦。