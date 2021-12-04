東南亞疫情反覆不定，越南又有升溫的趨勢，傳出全球製鞋龍頭寶成越南廠確診人數大增，更有員工爆料，公司「限制人身自由」不得外出。對此，寶成表示，寶成越南廠區員工完成第二劑接種者已超過八成，防疫管理措施上持續滾動式調整，員工若有採購生活用品需求，公司在假日會派遣專車護送同仁抵達市區採買，並非完全禁止同仁外出。

寶成旗下的裕元工業，在越南製鞋廠區共有6處，包括位於胡志明市的寶元鞋廠，同奈省的寶成、寶崧鞋廠，西寧省的寶宏、寶利鞋廠，以及前江省的裕得鞋廠。

寶成表示，目前已取得越南當地政府同意，採分階段復工，其中寶元廠是越南廠區最大的製鞋廠，人數近6萬防疫壓力可想而知，寶成為了保障整體海外幹部的健康安全，同時考慮同仁的需求，例如有生活或私人用品採購需求，公司會在例假日安排車輛協助外出前往安全商場定點採購，如有個人緊急特殊需求，公司也會全力協助安排。

目前寶成越南廠區員工接種第一劑疫苗覆蓋率達九成以上，完成第二劑接種者已超過八成，防疫管理措施上持續滾動式調整，並每日監測疫情變化。

此外，越南政府對於各地工廠出現有症狀的疑似感染者，要求企業就地隔離。寶成主管表示，一切防疫措施都是依政府規範處理，以全體同仁健康保障為優先考慮。據了解，胡志明市政府及人委會多次派員到廠區視察，對於廠區各項防疫措施表示滿意。

寶成營運今年受到越南廠區停工影響，不過業內外均有獲利，挹注公司前三季稅後淨利為125.26億元，年增213%，每股盈餘4.25元，表現不俗。鞋類製造業務今年前3季以新台幣計營業收入較去年同期減少0.8%，若以美元計之營業收入則較去年同期實際增長5.4%。