冷氣團直撲，氣溫頻創入冬新低，這時候泡湯最舒服。台灣溫泉全世界排第15名，超過130個泡湯點，幾乎走到哪都可享受，而且還不只一種泉質。壯世代教科文協會發布「2022最新溫泉地圖」，供「壯世代」參考。

所謂「壯世代」，大約是三年級、四年級、五年級生，在社會上具有一定的經濟能力，有些人還在工作、有些人已開始過退休生活。根據調查，逾50歲的壯世代中，超過8成曾安排國內旅遊，最喜歡的旅遊主題，第一名就是溫泉。

全國北中南東都有知名湯泉，搭配兩天一夜輕旅遊，不失為無法出國的當下，另一種休閒方式。北部以北投最知名，曾讓日本觀光客趨之若鶩；烏來溫泉有「美人湯」之稱，還可體驗老街美食、雲仙樂園。

全台逾130個泡湯點，北中南東都有得選。（壯世代協會提供）

東部溫泉首推礁溪，被公認是全台最好的平原溫泉，不僅能養顏美容，甚至有助改善輕微皮膚疾病。其他如知本、安通等地，也是不錯的泡湯景點。

中南部同樣不少，苗栗的泰安溫泉備受肯定；谷關溫泉具百年歷史，保溫效果好，適合壯世代；關子嶺溫泉，是全台唯一泥漿溫泉，據說具美白功效。

寶來溫泉，不只可泡湯，更是近年流行的露營好地方；四重溪溫泉，早在日治時期就有了，許多日式泡湯風格，別具異國情調。