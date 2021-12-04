秋鬥公投行腳團4日上午由竹南火車站出發，國民黨立委陳超明、苗栗縣議長鍾東錦、民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥等率領黨部幹部到場聲援。（謝明俊攝）

秋鬥公投行腳團4日上午由竹南火車站出發前舉行小型宣講會。（謝明俊攝）

秋鬥公投行腳團總召黃德北重批執政黨藻礁政策。

秋鬥公投行腳團4日從竹南火車站出發，國民黨立委陳超明、苗栗縣黨部主委鍾東錦、民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥率領黨籍幹部到場聲援。秋鬥總指揮林子文對副總統賴清德指稱萊劑不是毒藥，表示這種言論不值得再回應了。陳超明、鍾東錦則諷刺蔡英文及民進黨換了位置就換腦袋，前後不一，是真雙標，馮啟彥強調三接有許多替代方案，毋須破壞7千年的藻礁。

秋鬥公投行腳團在苗栗縣行程共有3天，路線選擇苑裡、通霄、後龍、竹南等4個海線城鎮，3日是後龍沿苗9線行經大山進入竹南鎮。總指揮林子文說，他個人是第1次來到大山，雖然沒有繁榮的市容，居民不多，但卻讓他看見台灣美麗的鄉村景緻，居民見到他們的隊伍，都說讚打氣加油，讓他充分感受到台灣人民的純樸良善。

來自屏東內埔的行動藝術家曾啟明以舉拳前行代表個人意志表現。（謝明俊攝）

秋鬥公投行腳團總名黃德北教授重批政府藻礁政策是在消滅藻礁。（謝明俊攝）

秋鬥公投行腳團第12天行程自竹南火車站出發，包括國民黨立委陳超明、徐志榮辦公室主任陳漢清、苗栗縣議長及國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦、縣議員鄭聚然、陳碧華、民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥等人率領國民、民眾兩黨幹部數10人，一齊到竹南火車站與行腳團會師，幫行腳團加油打氣，並陪同行腳團遊行竹南市區。

苗栗縣議員鄭聚然等人加入秋鬥行腳遊行。（謝明俊攝）

苗栗縣議長鍾東錦等加入秋鬥行腳遊行。（謝明俊攝）

林子文針對副總統賴清德指稱萊劑不是毒藥一說，歷經一夜的沈澱後，林子文很沉重地表示，副總統也是醫學專家，以那麼高的位置來講出這種話，讓行腳團不想再浪費時間回應這種說法，相信民眾都是有智慧的，都可判斷出對錯。

陳超明指出，人家常講，換了位置就換腦袋，永遠是雙重標準的就是民進黨，大家想到以前，民進黨以前是如何全力反對萊牛，誓死反對，但是現在完全改變，這其中有一個最重要的論點，就是你如果贊成萊豬進來，那麼為何反對國內豬隻使用萊克多巴胺。大家去看看以前的影片，蔡英文總統要選舉的時候，就跑到藻礁上，說著「藻礁永存」，現在當上總統，把以前的話都忘掉，一個政治人物最重要的就是承諾他講過的話，這個政府天天在說人權道理，卻天天在傷天害理，台灣的民主已變成獨裁，希望大家踴躍出來投票，用投票來戰勝民主獨裁。

鍾東錦則表示，沒有道理可以讓萊豬進來，尤其萊克多巴胺吃了以後，會影響人的神經，甚至年輕人的生殖系統都可能受到很大的影響，為了國人食安，我們一定要全面拒絕。藻礁的問題，除了凸顯政府人物的不誠信以外，使用天然瓦期所產生出來的甲烷，會比燒煤更嚴重，核電是安全的，是綠電，雖然黨派不一樣，但大家的目標是一致的，12月12日行腳團抵達台北，國民黨黨主席朱立倫也會率領國民黨辦一場大型遊行，大家團結一致向傲慢的執政當局說「NO」。

馮啟彥則表示，針對食安問題，民眾黨與國民黨都強烈主張不可妥協！民眾黨並不是反對美豬進口，而是主張如果開放萊豬進口，必須做好源頭管理，明白標示，讓國人有選擇吃與不吃萊豬的權利！而天然氣第三接收站，有台北港及林口港等其他替代方案可以選擇，為何堅持一定要設在7600年的大潭藻礁，對珍貴的藻礁將產生無法預期的破壞！