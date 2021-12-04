北市建國中學今歡慶123歲校慶，曾任建中校長的台北市副市長蔡炳坤憶起2009年一場校慶惡作劇，當時校慶舉辦烹飪競賽，一名高三學生楊明仁假冒阿基師亂入，不料正牌阿基師到場時，有幾個學弟早已收攤離場，就連蔡炳坤也未察覺異狀和「假阿基師」拍照留念，最後楊明仁與其他「共犯」同學遭記過懲處。兩人12年後再相會，蔡表示當時有點生氣，楊坦承得到的教訓是，傷害別人的玩笑不能開。

蔡炳坤最後親自提字，將「小過」二字春聯送給楊明仁做紀念。（蔡炳坤提供／楊亞璇台北傳真）

蔡炳坤表示，某年校慶高一學生舉辦烹飪競賽，各班都派代表出賽，當年評審是阿基師，同學都相當期待，豈料高三的學長楊明仁同學，耐不住升學考試的苦悶，突發奇想要假扮阿基師亂入，當時他身穿白襯衫，再以A4紙做了一頂廚師帽，揪了幾位同學身披糾察隊背心，一行人就以「評審與工作人員」的角色亂入烹飪競賽，試吃同學做的料理。

蔡炳坤在校慶前夕邀請楊明仁重聚，回憶這段往事。（蔡炳坤提供／楊亞璇台北傳真）

就在楊明仁要離開時，竟撞見校長蔡炳坤，蔡炳坤也不疑有他的一起拍下紀念合照，結果真正的阿基師來到現場評分時，有幾個隊伍誤以為已經評審完畢，就已經把料理吃完，才讓校方發現異狀，最後楊明仁為此遭記兩支小過，隨行的兩人各一支小過。楊明仁畢業後考上台大電機系，現於北市擔任工程師。

今年校慶前夕，蔡炳坤邀請楊明仁重聚，回憶這段趣味往事，蔡說當時的確是有點生氣，楊明仁指出，以為學弟一看就知道學長來亂的，他還記得班導師當年教誨，學弟們辛苦做菜，好不容易有機會被評比，他也體會到傷害到別人的玩笑不能亂開。

蔡炳坤表示，小學與國中的學生，是處於「他律」階段，而大學的學生是「自律」；高中生需要摸索如何從「他律變成自律」，鼓勵學生勇於嘗試，並給予適度犯錯的機會，如果人生一帆風順也不是很好，「人生就像茶葉蛋，有裂痕才會入味」。蔡最後提字了「小過」二字的春聯送給楊明仁做紀念。