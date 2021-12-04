每年從屏東潮州前來支持的攤主（左），從自己參與到帶女兒一起，今年還帶孫女三代一起出席。（南台中家扶中心提供／盧金足台中傳真）

南台中家扶愛心市集熱鬧登場，集眾人之力助弱勢，寒冬送暖尚缺3成經費 鼓勵大眾相約來市集尋寶做公益。（南台中家扶提供／盧金足台中傳真）

南台中家扶中心4日舉辦寒冬送暖愛心市集，考量疫情主動限縮活動規模，4日舉行時每場次設有20攤，種類品項多樣，家扶自設攤位全面5折，銅板價做公益，收入將投入寒冬送暖扶幼，目前尚缺3成經費約60萬元，呼籲大家來尋寶做公益。

南台中家扶中心即日起連續兩周的周六日（12／4、12／5、12／11、12／12）在南台中家扶中心門前及大仁公園舉辦，上午9點至下午3點，每場次設有20攤。

南台中家扶中心主任王金敦指出，原本一年兩度的大型愛心市集活動，疫情關係今年只能辦一場，小規模的形式，擔心人潮不如以往，連帶的收入也可能受影響。

這是新的嘗試也是新的機會，王金敦謝謝新舊攤主支持，一早就有許多社區民眾擠在攤位前尋寶，為家扶服務工作挹注更多善款力量。

每年從屏東潮州前來支持的攤主，從自己參與到帶女兒一起，今年更是帶著孫女，三代一起出席參與設攤及敲響愛心鑼，傳承愛心。

愛心市集現場眾多攤位，南台中家扶才藝隊也藉此機會展現學習成果，親子太鼓隊與沐舞舞團擔任開場節目，吸引民眾目光獲得如雷掌聲，繪畫班將這作品做靜態陳列展示，每一幅畫作還有創作小故事。

繪畫班成員小嬅的母親獨自扶養她和妹妹，賺取收入有限，受限家中經濟，喜愛繪畫的她加入繪畫班後，每周到家扶中心報到上課，認真參與每次藝術課程，現在可以盡情展現她的才藝天份、發揮創意，累積不少好作品，未來目標就讀美術班。

今年受新冠肺炎疫情影響，南台中家扶目前扶助戶數已達964戶，與去年同期相比增加約60戶，扶助兒童數增加約80人。

為幫助受助家庭減輕生活壓力，南台中家扶辦理寒冬送暖，提供家庭「愛的禮物」，由中心統一添購他們所需的家用品，包括棉被、床墊、電磁爐、烤箱選擇一項，和一份具有教育意義的「親子百寶箱」。

鼓勵社會大眾挹注捐款或捐贈5倍券，認捐「愛的禮物」每份1500元，幫助補足3成的經費缺口。希望民眾多多支持，有錢出錢、有力出力，讓寒冬送暖活動順利達標。

陳昭舒主委代表扶幼委員會感謝德光建設及林榮金、陳族元和鄭雅蘋伉儷、台中市名店協會、巧食代有限公司、林楊基金會、東北扶輪社、上好生醫科技股份有限公司、惠來扶輪社、東北扶輪社、群育國際同濟會、國際同濟會台灣總會中C區各分會、維他露基金會等贊助支持，讓家扶受助家庭感受溫暖。