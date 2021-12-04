台北市警察局自年底至2023年將汰換1.6萬支監視器，將原有的30畫素提升至200畫素，卻打算將傳輸頻寬從3Mbps降為2Mbps，多名議員痛批，警方為省千萬運輸費竟降低影像品質，此舉恐造成治安死角。對此，市警局解釋，因新設攝影機性能提升，同時使用最新解壓縮技術，才降低頻寬需求。

市警局近年執行近中長程汰舊換新計畫，進行老舊、耗損監視器換新，降低頻寬的作法卻讓多名議員超怒，包括議員林世宗、王世堅、梁文傑、許淑華、李慶元、李傅中武、陳重文及耿葳等人都曾行文要警方說明白。

多位議員指出，市警局為節省明年6000多萬元的網路傳輸費，竟擅自變更花了5000多萬元請顧問公司提出的規格，包括200萬畫素、每秒顯示15張（15 fps）的攝影機，以及提供至少3Mbps頻寬等需求建議，執意將頻寬降為2Mbps，大大降低車輛與行人特徵的辨識正確率。

有議員直言，原先畫素30萬的攝影機，根本拍不出什麼東西，好不容易能全面更新，未來卻恐因頻寬不足，導致監視影像出現模糊、遲緩、停頓等後遺症，倘若又遇上刮風下雨，恐讓影像品質狀況更糟。

另名議員批評，警察局預計耗資14億，大幅提昇錄影監視系統的規格與辨識功能，卻為省下傳輸費而降低頻寬，最後可能連100萬畫素的攝影機都不如，其造成的錄影「治安死角」又如何達成警方所擔保的「有效遏止犯罪發生，保護社會安全的目標」？

對此，市警局強調，本次汰舊換新案將原30萬畫素攝影機提升至200萬畫素，搭配15FPS，除攝影機本身性能提升，並配合使用最新H.265解壓縮技術，除了能降低頻寬需求，也提升影像品質與影像壓縮率，未來可有效降低網路傳輸及後端機房儲存成本。

市警局說，9月起已陸續進行設備測試，未來將進行頻寬分級，低流量、環境單純的單向2車道以下路口，原則使用2M頻寬，高流量、環境較複雜的單向3車道以上路口，則使用3M頻寬；未來將持續測試實際傳輸頻寬流量與畫面品質，符合犯罪偵防功能及員警實際辦案需求。