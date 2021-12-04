疫情指揮中心4日公布國內新增11例COVID-19境外移入確定病例，其中9例為突破性感染，另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增11例境外移入個案，為5例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自美國（2例，案16749、案16759）、新加坡（案16750）、越南（2例，案16751、16755）、印尼（5例，案16752-16754、案16757-16758）及柬埔寨（案16756）入境，入境日介於今（2021）年11月19日至12月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4523528例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4504860例排除），其中16648例確診，分別為2004例境外移入，14590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。