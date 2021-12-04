國內力拼新冠疫苗第2劑覆蓋率，截至今天（4日）已達59.73％，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，預計明天就能突破6成。而針對高風險族群的第3劑接種已於2日開打，目前共2218人接種。

指揮中心原預計最快12月中可達到「第2劑覆蓋率6成」目標，現在可望提前達標，莊人祥認為「還算預期之內」，也藉此感謝醫護人員的辛勞和協助，才能有這樣的成果。

截至目前，國內累計接種3227萬5289劑，疫苗人口涵蓋率第1劑為78.12％，第2劑為59.73％，劑次人口比137.85（劑／每百人）。而國內2日開放高風險族群施打莫德納作為第3劑，昨（3日）共有2075人接種，目前全台已有2218人接種。

根據指揮中心統計，國內已有4人接種BNT作為追加劑（第3劑），但國內目前尚未開放BNT作為第3劑，為何有此情形？莊人祥表示，可能是國內有臨床試驗正在進行，但不清楚是哪個醫療院所。