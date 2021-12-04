大陸湖北省武漢市一名男子阿吉（化名），長年待在巴拿馬工作，5年前結婚娶了老婆後，安頓好家庭與妻小就回到巴國賺錢養家糊口，每月還寄回16萬元人民幣（約69萬元台幣）給妻子家用，沒想卻在家中的監視器，看到妻子與小王在家裡偷情，而且小王已經存在了7年，2人相識比夫妻倆結婚還早。

小王要離開時，在門口與人妻依依不捨擁抱吻別。（圖／翻攝自搜狐新聞）

據陸媒《搜狐新聞》報導，阿吉控訴，他遠赴國外賺錢養家，妻子卻當著孩子的面偷情，小王把也家裡當做自己的家，出入頻繁，「老子活這麼大還沒有見過如此囂張的人，跑到家裡來與有夫之婦通姦，還發給我訊息揚言要搞死我一家子」。阿吉調查後發現，小王在公家機關服務，還已和妻子來往7年之久，他便投信向其單位舉報，沒想到小王反過來威脅。

從阿吉公布的偷情畫可見，妻子與情夫不僅常在客廳擁吻，還做出大尺度「騎乘」等大尺度親密動作，阿吉表示，他讓公開這些畫面不是要讓2人難堪，而是要讓小孩長大後知道媽媽是怎樣的人。更阿吉痛心的是，妻子與小王通姦包括大舅子與許多好友都知道，卻沒人告訴他。

阿吉表示，妻子常找藉口不願和他發生關係，結果私底下竟偷吃小王，甚至懷了對方的種，不過最後沒把孩子生下，最後撂下狠話：「你（妻子）的結局我不會再關心，但是我的經濟損失，你無法逃避」。