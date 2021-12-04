國內自行車風氣盛行，官方也鼓勵民眾以自行車旅遊或通勤，但根據交通部統計，自行車事故件數與死亡人數年年攀升，從2016年事故1萬6270件、死亡187人，到2020年攀升至2萬2308件事故、死亡245人。交通部表示，除加強自行車環境與法規，騎士也要意識到從騎車衣著、裝備到行為，每個環節都攸關著人身安全，期望社會能建立起正確自行車騎乘觀念。

根據統計，自行車（含腳踏自行車、電動自行車、電動輔助自行車）發生交通事故30日內死亡及受傷人數，已連續5年攀升，自行車死亡人數2016年為187人，至2020年已增加至245人，升幅達31％；受傷人數2016年為1萬4908人，2020年為2萬30人，升幅約34％。

經分析，發生於路口及路段所佔比例各約5成，主要肇事原因為未注意車前狀況、未依規定讓車、左轉彎未依規定、違反號誌管制、未保持行車安全間隔等。

就年齡來看，自行車死亡人數中，高齡者佔6成以上。再細分腳踏自行車、電動自行車及電動輔助自行車死亡人數，以電動自行車增幅最大。

交通部道安會今在淡水捷運站出口前廣場舉辦「自行車守規則，快樂追風熊平安」活動，執行秘書吳木富表示，交通部提出自行車精進措施包括提升友善、安全行車環境，滾動檢討自行車安全規定，並加強稽查。為提升國人自行車安全騎乘觀念，將持續透過工程、宣教及法令修正等措施，強化民眾正確騎乘自行車觀念與應遵守的交通規則。

吳木富說，自行車從騎車衣著、裝備到騎車行為，每個環節都攸關著自行車騎士的人身安全，透過多元管道的行銷推廣，期望民眾能建立起正確自行車騎乘觀念。