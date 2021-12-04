據澎湃新聞報導，瀋陽至佳木斯高鐵牡丹江至佳木斯段（以下簡稱牡佳高鐵）將於12月6日開通營運。牡丹江至佳木斯最快2小時10分鐘可到達。哈爾濱、牡丹江、佳木斯三地構成高鐵環線，中國東北地區高速鐵路網進一步完善，民眾出行更加方便快捷。

牡佳高鐵開通運營後，與既有的哈牡高鐵、哈佳鐵路共同構成黑龍江省東部高鐵環線。（澎湃新聞）

牡佳高鐵位於黑龍江省東部地區，是中國目前最東端的高鐵，線路南起牡丹江市，經雞西市、七台河市、雙鴨山市，終至佳木斯市，全長372公里，設計時速250公里，設牡丹江、林口南、雞西西、七台河西、樺南東、雙鴨山西、佳木斯7座客運車站，其中牡丹江、佳木斯為既有站。

牡佳高鐵穿越長白山支脈，全線地處高寒地區，凍脹、雪害多發，施工組織十分困難。自2017年9月開工建設以來，哈爾濱局集團公司組織參建單位加強施工管理，創新攻克地質災害難關，優質高效推進工程建設，成功貫通了跨哈同高速公路特大橋、黑龍江省內最長的七星峰隧道和高瓦斯風險隧道——麻山隧道等一批重點控制性工程，確保了工程如期建成。全線新建橋梁173座、隧道34座，總長209公里，佔線路全長56.3％。

項目開通運營前，哈爾濱局集團公司嚴格各項規定和標準，精心組織牡佳高鐵各專業設備的聯調聯試、檢測驗收和安全評估，對軌道狀態、弓網性能、列車控制、通訊信號系統等進行了綜合優化調整，滿足了高速鐵路安全穩定運營要求，具備開通運營條件。

牡佳高鐵開通初期將安排開行動車組列車18對，最高運營時速250公里。其中，省內方向運行動車組列車13對，首次在哈爾濱、牡丹江、佳木斯間開行環線動車組列車，在牡佳高鐵開行通達大慶、齊齊哈爾等地的動車組列車，實現省內高鐵網互聯互通。

此外，省外直通方向運行動車組列車5對，包括：雞西西至北京朝陽（北京）1對、雙鴨山西至大連北1對、七台河西至大連北2對、雙鴨山西至石家莊1對。2022年1月10日全大陸鐵路運行圖調整時，將按照日常線、週末線、高峰線安排列車開行，單日開行動車組列車可達24對。

哈爾濱局集團公司進一步擴大票價優惠範圍和幅度，牡佳高鐵日常線全部列車開通初期將執行折扣優惠政策，折扣幅度分區段為5.5—8.8折，讓旅客共享鐵路發展紅利。哈爾濱局集團公司將在牡佳高鐵率先試行定期票、計次票業務，將根據市場情況確定促銷折扣優惠，為短途通勤旅客提供便捷、實惠的出行體驗。

牡佳高鐵開通運營後，與既有的哈牡高鐵、哈佳鐵路共同構成黑龍江省東部高鐵環線，進一步完善了東北地區路網結構，極大便利沿線人民群眾出行，對促進沿線資源型城市轉型升級，助力東北全面振興、全方位振興，具有十分重要的意義。

哈爾濱局集團公司於12月4日8時開始發售牡佳高鐵旅客列車車票，具體車次、時刻等資訊信息，可查詢鐵路12306網站、微信、客戶端。