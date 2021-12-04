不少人冬天時會想喝碗燒仙草暖胃，或在甜湯裡添加配料，但你知道自己吃進多少熱量嗎？營養師高敏敏近日在臉書粉專表示，一碗加料的燒仙草熱量可能直逼一頓正餐，雖然燒仙草本身熱量不高，但配料多數高澱粉且高糖，一不小心就熱量爆表。

營養師高敏敏在臉書粉專提到，不少人吃燒仙草時，都會添加3至4種配料，儘管350ml的燒仙草熱量僅150大卡，但搭配高澱粉、高糖的配料，吃多就可能造成脂肪囤積，若加3款高熱量配料，例如花生、蜜紅豆或珍珠等，一碗綜合燒仙草熱量就將近800大卡。

以一名60公斤的正常成年人為例，每天所需熱量約1800大卡，若吃進一碗800多大卡的燒仙草，就已超過一頓中餐或晚餐的額度，以營養價值來看，這些配料以澱粉、糖、油等居多，多吃只會造成身體負擔，此外，粉條、芋圓、紅豆、綠豆、花豆、地瓜、芋頭、薏仁等澱粉類配料，熱量也都非常高。

營養師高敏敏也提醒，吃了綜合燒仙草後，基於「替換」原則，正餐就要少吃一些，以免熱量爆表，除了熱量外，精製糖也要特別注意，建議每天精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好降到5%，假設每日攝取以2000大卡為例，添加糖攝取應低於200大卡，最好低至100大卡，約25至50公克的糖量。

至於燒仙草該怎麼正確吃，才不會怕胖呢？高敏敏分享表示，燒仙草不宜多吃，最好還是享用原味無糖的燒仙草，畢竟配料多半已經加了蜜糖，擔心自己吃太多，也可選擇與家人共享一碗，若喜歡吃甜的燒仙草，為了控制精製糖的攝取量，甜度最好盡量控制在半糖就好，才能避免造成身體負擔。