【愛傳媒簡秀枝專欄】隨著黃土水《甘露水》、《少女胸像》的重見天日，黃土水可歌可泣的雕塑人生，也被大家傳誦，疼惜早凋天才，不捨之情，油然而生。

在台南畫廊業者卓來成的穿針引線之下，《結髮裸婦》銅雕，終於找到了，原獲贈收藏家陳昭明已於今年初過世，作品轉由兒子陳英士保管，可望於12月下旬，由陳英士提供，在台南東門美術館對外公開展出。

《結髮裸婦》創作於1929年，也就是黃土水過世的前一年，作品尺寸是53*46*30公分分，純真善良，惹人愛憐。

據了解，創作該作品，緣起於黃土水對太太的敬意，長時間為黃家大小事費心，自有一番感激在心頭。但是，在那個年代。男歡女愛，都表現得非常含蓄。

有一天，黃土水創思泉湧，希望以他熟悉的人體為題材，當他看著愛妻廖秋桂姣好面容，於是決定為妻子塑像，但以赤裸呈現，對這對夫妻來說，都是新嘗試。

一向「以夫為貴」的廖秋桂，深知黃土水對藝術的執著，雖然已經作了不少人體裸像，但她相信，黃土水總是精益求精，一直在探索新的詮釋語彙，不斷挑戰自己。靦腆害羞的廖秋桂，勉強寬衣解帶，漲紅的臉頰，遵循丈夫指示動作，把雙腿斜向後方，併攏合疊，雙手仰起，交疊在後腦杓，讓胸部直挺起來，拉緊肌肉，呈現鏗鏘有力的肌里線條，而柔軟穌胸、微凸小腹，厚實腿線，交織出力與美的平衡感，引人入勝。

廖秋桂是黃母領養的童養媳，接受過中學教育，很早就知道要承襲黃家香火，當看到家族成員，一個個離世，更有一肩挑黃家苦難的使命感。

黃土水於1915年赴日留學，去東京沒多久，就傳出母親生病，當他趕回台北，探望母病，沒想過那一趟路，就順便為母親送終，世事無常，滄桑變遷，難以捉摸。

扮演黃家女兒、兼未來媳婦的廖秋桂，在黃母過世後的大小事，都攬在肩頭，挺住風暴。

一心想揚名立萬，出人頭地的黃土水，從大學部畢業，又獲得直升研究部機會，他沒有質疑，一面準備繼續上研究部，一面趕裝作品，參加帝展，希望贏得日本官方桂冠，闖出名堂來。

1922年黃土水返鄕，主要希望以台灣的農村的風土民情作為未來創作題材。首先，他在台北艋舺，租下黃金生的米鋪（曾是釀酒廠房），作為臨時工作室，他養起水牛、白鷺絲），日夜鑽研水牛肢體形態與日堂作息，甚至從牛宰場的牛體組件，翻模研究，之後回到東京工作室，導入台灣農村文化的創思，希望有朝一日，以故鄕大地情感，作為他藝術天地的創思泉源。畢竟對一位離鄉背井的留學生，水牛代表大地的呼喚，它是鄉愁的印記，也是飄泊靈魂的慰籍。

相當令人雀躍的是，1922年年10月《擺姿態的女人》，又繼《山童吹笛》、《甘露水》之後，第三度入選帝展。同時，黃土水又受昭憲皇太后及攝政宮委託製作《帝雉》、《華鹿》，完成後直接獻給宮內省，讓他在日本的聲譽日隆，尤其受到宮廷許多關愛眼神。

1923年4月，他在東京完成《三歲童子》雕刻，並由總督府獻給裕仁皇太子。同月26日獲裕仁皇太子召見。當裕仁皇太子來台灣考察時，就指定要到大稻埕公學校去看黃土水捐贈給母校的作品《少女胸像》，引發地方騷動。

黃土水幾乎也成為在台灣總督府討好日本皇室的重要橋樑。那段時間，黃土水的生活與創作，似乎都很順遂，心𥚃篤定許多。

那年他返台，決定與廖秋桂結婚，並正式把新婚妻子，帶去東京定居，他們在池袋設立個人工作室兼住家，有妻為伴，打理家務，讓他的創作生涯，更專注用心，無後顧之憂。

從1923年到1930年黃土水過世，小倆口僅僅維持了7年的婚姻生活，而殘酷現實是，他們從醫生檢查結果得知不能生育，所以不可能擁有自己的子女。後來在商得二哥黃順來同意之下，領養了侄兒，以化解無子嗣傳宗接代的壓力。

雖然不能有自己孩子，但黃土水對廖秋桂的初心未改，他常以款款情深，凝視愛妻典雅五官。真正決定創作時，他胸有成竹，勾勒出他心中的愛情女神。例如，他小心翼翼捏塑頸線，稚嫩圓潤臉龐，婉約含蓄眼神，還有沈潛蘊藏的深情，最困難的是，要把妻子臉上那抹欲言又止的神秘微笑，不經易地展現出來。

果然，驚世鴛鴦，彼此信任關愛的情、細膩入微的心，以及精準俐落工法，以談笑用兵的手法，刻印在柔美優雅的肌膚上，彷彿成為黃土水人體造詣的總結，短暫苦命情緣，一次次深情回眸，令人倍為不捨。

黃土水盲腸爆裂轉腹膜炎病逝後，廖秋桂撫屍痛哭，她銜哀治喪，儘可能把黃土水生前遺作，從東京運回台灣，並妥善安排捐贈，惟獨《結髮裸婦》，是他們緣盡情難了的見證，她堅持留在身邊，也許睹物念真情，抑或夜半寄相思。

廖秋桂回到台北後，與侄兒黃阿桐蟄居在圓環邊日式二樓老民房，黃阿桐在樓下做木工。廖秋桂胞弟廖漢臣曾任職台灣省文獻會。有一年廖漢臣赴基隆等船出航，閒聊時間，走訪基隆在地雕刻小店，認識從事雕刻的陳昭明，閒談之間，發現他從父親口𥚃認識黃土水，是位黃土水迷，兩人談話倍為投緣。後來陳昭明在廖漢臣引介下，見了廖秋桂，興起了他為黃土水作研究的緣份。

陳昭明世居基隆，早年承襲家業以「裝佛」為生，具備雕刻本領，加上，他學日文與英文，平日上進，博覽群書，於是他為黃土水展開田野調查工作。從整理黃土水家世系譜，發表黃土水傳記，甚至專程到日本找到東京美術學校學籍記録。

為了資料的蒐尋，為了技術上的請益，陳昭明在出國難如登天的戒嚴時期，特地考上船員，才有機會親赴日本拜訪黃土水早年恩師北村西望，在美國也小住一段時間，他誓為黃土水出書立傳，抱負遠大，態度更是嚴謹，努力為黃土水搜集相關資料，為文推介黃土水藝術風華，對黃土水的生平的資料整理、學術研究，作出相當貢獻。

善良多禮的廖秋桂，感念在心，一直揪結在自己身為黃土水遺孀，卻無力回報陳昭明的真誠付出，於是，她最後動念以長伴身邊《結髮裸婦》雕像相贈。

廖秋桂認為自己雖然深愛老公遺物，但與其私藏，還不如交到有心人手上，作更多研究，分享更多藝術後學，於是，忍痛把夫君留給她的唯一遺作，無條件捐贈給陳昭明，希望陳昭明成為黃土水的遺作的代言人。

陳昭明深諳廖秋桂心意，也知道黃土水藝術在台灣美術史的至高價值，因此終其一生，對黃土水的生活點滴、軼聞挖掘，以及遺作追蹤，不遺餘力。

陳英士在父親過世後，秉承父親遺願，繼續守護黃土水《結髮裸婦》遺作，希望世人銘記黃土水的藝術丰采，世代以他為榮。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：東門美術館截圖。

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