宜蘭縣政府呼籲民眾盡快依照規定施打疫苗。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣政府呼籲民眾盡快依照規定施打疫苗。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

全球的新冠肺炎疫情未歇，新的變種病毒Omicron又來勢洶洶，各國紛紛進一步加強疫苗施打，台灣的疫苗施打、覆蓋率則還有很大的提升空間，為了加速縣民的疫苗施打率，宜蘭縣政府與家樂福合作，將於明（5）日在家樂福設置「隨到隨打快打站」，讓民眾更方便就能施打疫苗。

宜蘭縣政府表示，宜蘭縣截至4日已有將近8成的縣民完成第1劑疫苗施打，也已經有將近6成的縣民完成第2劑疫苗的接種，為了提供民眾更便利、就近接種疫苗的服務，宜蘭縣政府自即日起開放縣內6家醫院及12個鄉鎮市衛生所接受民眾電話預約第3劑服務。

縣府更進一步與家樂福宜蘭店攜手合作，5日下午2點至5點，由醫師公會醫療團隊在宜蘭店設置「隨到隨打快打站」提供「莫德納」第1、2劑隨到隨打的服務。

縣府衛生局提醒，5日所提供接種的疫苗廠牌是「莫德納」，施打對象以尚未施打第1劑或第2劑（第1劑莫德納施打滿4週以上，或第1劑施打AZ滿8週以上且願意混打莫德納）的民眾。

衛生局表示，有意要在家樂福宜蘭站快打站施打疫苗的民眾，記得要攜帶健保卡，施打第二劑的人另外要記得攜帶疫苗接種黃卡，在下午2點至5點到場施打即可，請民眾踴躍施打疫苗，提升群體的保護力。