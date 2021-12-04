【愛傳媒藺奕專欄】從新烏路蜿蜒而上，與市區相隔十幾公里，翠綠山脈也在對稱中後傾，騰出更多的天空了，想起丈母娘曾在新店地區住超過三十年，心裡的哀傷也沒有不見，只是住的比較裡面。

畢竟人都會死，死亡不是秦始皇，死亡也統一不了天下。

若菱為了父親李泰祥先生八十冥誕暨《橄欖樹》50週年活動、還有未竟的遺願繼續奔波，我們的內心都有相似規律的鼓點，擊鼓有無限的組合方式，但今天是比較爵士的。

四個月之前，丈母娘在新竹意外身故之後，我決定出席的第一個公開行程就在這裡，當時，胡德夫老師的詠唱、還有包括瑪拉歐斯、桑布伊等原住民朋友齊聚來到我拙劣的情緒花園，細心澆灌，種下希望與和平。

若蕎招待我們享用招牌麵點，濃郁的湯汁，如清泉裡的山火，無論鮮蝦或牛的筋肉都富含嚼勁，內層軟Q的口感，又似化石裡的冬眠。

總有許多因緣的誘發，讓我們聊天如室友一般，若菱告訴我《橄欖樹》從1970年到楊祖珺、齊豫到2007年為止，這三十多個版本的種種曲折，還以《橄欖樹》手稿做成限定筆記本，親手贈予若蕎。

若菱與若蕎，宛若古風裡走出來的美女、如果我們能共同修整些什麼，讓它回到一百年前，一絲不苟的苦役、風帆驅動、手工戰爭，可能會發現，過往的人為比科技帶給我們的一切更宏偉。

寒流預報這一天。卻是暮夏的天空、涼適的風、日照的林徑，穿繞其間，迷失似鹿，卻心定如鐘，在人生故事裡，永保歡顏的遊蕩與傾聽，只要內心有一株橄欖樹，便無須問我從哪裡來，我的故鄉亦未必在遠方。

作者為文學奬得主

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