34歲香港女星郭思琳擁有33C傲人上圍，由於她先前常參與格鬥節目，被觀眾封為「格鬥女神」，但今年7月她突然發出催債通知，未具名暗指前男友長期欠錢未還，且金額高達7位數港幣，10月她發文回應錢終於討回來，近日港媒便拍到她上名牌精品店血拚，還逛起房地產仲介店，大享「財務自由」的快樂。

郭思琳先前傳出和歌手吳浩康密戀，後來又傳出她其實名花有主，有另一名交往多年的男友，而郭思琳否認劈腿，更強調目前單身。今年7月郭思琳發長文「通緝」某位欠債已久的前男友，批評對方當時承諾6月一定會還錢，沒想到至今一毛錢未還，還痛罵：「難道我沒有經濟壓力嗎？為什麼他的問題要我這個女人家去幫他承擔」，受訪時她表示文中對象並非吳浩康，而是另一名分手有一段時間的男友。

郭思琳近日被拍上名牌店血拚，還逛了房地產仲介店。（圖／取自《on.cc東網》）

郭思琳直言，自己並不是絕情的人，但因為對方欠錢已久，發訊息給對方又已讀不回，她才只好出此下策，公開向前男友喊話。10月郭思琳發文分享進度，她曬出一張自己側躺露出超深邃事業線的性感照，寫下：「生不喜與人搶，但該得到的也不會讓。」最後強調：「錢已收」，開心分享終於迎來還債。

據《東網》報導，近日直擊郭思琳穿著短裙現身銅鑼灣某商場，期間她不斷遊走於許多大小名牌店，最後在一小時內搜刮了好幾袋戰利品，看來心情相當不錯，離開後又到一家咖啡店休息，準備回家前發現一間房地產仲介店，郭思琳隨即停下腳步，仔細看了許久外面的廣告單，似乎對失而復得的金錢有許多新計畫，考慮買房投資。