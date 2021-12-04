2度叩關中職選秀失利，昔日穀保家商王牌投手李承風雖然失落但不失志，用正向態度檢視自身不足之處，並在11月時獲得味全龍隊自主培訓合約，他希望在明年球季開打前，能獲得一紙正式合約，一圓職棒夢。

李承風在2018年穀保家商畢業後就曾投入中職選秀，但未獲青睞，之後選擇就讀文化大學，今年再次挑戰中職但又失利，「再度落選當下心情當然有點失落，想說是不是自己哪裡做得不夠好，才沒獲得球團青睞。」

11月時李承風收到龍隊人員傳來的訊息，告知他球團有意以自培身分簽下他，「很開心、很興奮，收到訊息當下有點不知所措，一直重複確認『我沒有看錯吧！』很謝謝球團能給機會。」

2周前來到龍隊報到，也正好跟上球隊秋訓，李承風也體認到職棒與業餘的不同之處，「最大不同是在精神上，大家都很專注在做每件事，每件事都很細心去做並做到最好。」

總教練葉君璋表示，會網羅李承風，主要是他已經是接近「完成」的投手，「像林子昱、吳俊杰，不用特別保護他，之後表現出來的結果很難講，但他就是算是成熟的球員。」過去李承風都以先發為主，但他目前還未接到教練團的定位安排，「進來後葉總有看過我1次投球，他有提點我在壘上有人時的投球動作較大的問題。」

接下來球隊預計在1月3日起開始為期近1個月的重訓營，正式春訓將會在2月7日展開，趁著重訓營開跑前，李承風也會先與旅美投手劉致榮、統一獅姚杰宏一起訓練，儲備好體能應付來年球季。