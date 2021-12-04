主打「樂高」世界的北歡樂耶誕城昨開城，今、明在新北市市民廣場舉辦首波系列活動「耶誕歡樂派對」，今並邀請台東縣長饒慶鈴到耶誕城作客，展售台東鳳梨釋迦，新北市長侯友宜表示，去年新北歡樂耶誕城期間賣出8萬斤釋迦，今年目前預訂認購數已有21.6萬斤，市府員工也會團購支持，創造比去年更好的業績。

新北市長侯友宜形容解凍即可食的新產品「鮮凍鳳梨釋迦」，就像這次歡樂耶誕城的主題是樂高積木一樣，一塊一塊拚起來，非常可愛。（陳慰慈攝）

新北市長侯友宜表示，新北市歡樂耶誕城昨點燈開幕，第一天我們就迎來了台東的好朋友們，他們帶來解凍即可食的新產品「鮮凍鳳梨釋迦」，就像這次歡樂耶誕城的主題是樂高積木一樣，一塊一塊拚起來，非常可愛，今年受到疫情衝擊，台東釋迦營運非常辛苦，在這困境下，每人都有責任義務伸出友誼的手緊，不分彼此團結在一起。

新北歡樂耶誕城今、明天的市集販售台東鳳梨釋迦。（陳慰慈攝）

侯友宜說，今年新北市會創造比去年更好的業績，因為每年都要進步加油、一年要比一年好，目前新北市農會承諾至少要賣5萬斤、新北市果菜公司也已認購16.6萬斤，總共21.6萬斤，除了幫助台東的釋迦農外，也讓新北市的市民朋友有機會能就近購買到最優質的台東鳳梨釋迦。

台東縣長饒慶鈴表示，非常高興又再次來到歡樂耶誕城，今年9月大陸禁止進口釋迦時，她第一個想到的就是新北市長侯友宜，因為去年台東縣到新北市展售釋迦，光是在新北耶誕城期間就賣8萬斤，更不要說新北市果菜市場、農會系統協助台東賣掉的量，讓台東的釋迦販售依然能維持穩定。

饒慶鈴說，希望大家來到新北歡樂耶誕城時，別忘了帶走鳳梨釋迦，今年特別為新北市設計了2顆裝的鳳梨釋迦伴手禮盒，方便新北及北部都會人口的小家庭食用。

新北市農業局表示，新北市政府前廣場耶誕主題市集，目前設有台東原住民攤位，現場有鳳梨釋迦展售，一律88折優惠，歡迎今、明天到新北歡樂耶誕城耶誕市集，享用最優質的台東鳳梨釋迦產品。

新北市觀旅局指出，今、明活動與時下知名的「有趣市集」合作，還有舞團與人氣創作歌手表演演出，用溫暖的歌聲及振奮人心的表演，陪伴大家一同渡過歡樂周末。