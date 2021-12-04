美國總統拜登3日信心十足的承諾，會讓俄國對烏克蘭的軍事行動變得「非常、非常的困難」。根據《美聯社》的報導，這很可能是美情報官員已截獲情資，顯示莫斯科將於2022年年初揮動17.5萬大軍直攻烏克蘭。

美官員表示，最新調查結果顯示，俄國打算派出17.5萬大軍進攻烏克蘭；其中，已有近半部署在烏克蘭邊境附近的各個據點。

官員還補充，俄軍作戰想定計畫動員100個營級戰術群，涵蓋裝甲、砲兵等裝備。情報人員還發現，在俄軍實際入侵前，會先透過代理人與媒體發動假訊息攻勢，詆毀北約與烏克蘭，進而加強宣傳力道。

不過，當媒體3日晚向拜登求證情報真實性；拜登卻只表示對俄國的挑釁行為感到憂心。他表示，「我們長期以來都掌握俄國的行動，我希望能和普丁進行長期間的會談」。

《美聯社》指出，俄國已經要求拜登保證，不會讓烏克蘭加入北約。不過，如果俄國真的發動入侵，這樣的戰略將充滿風險。

包括美國現任與前外交官都指出，雖然普丁都一直在為入侵做準備；但今日的烏克蘭已非吳下阿蒙，其裝備、戰備都較過去幾年來得更好。相較之下，西方制裁卻讓俄國經濟蒙受嚴重傷害。

拜登3日除承諾讓普丁對烏克蘭的軍事入侵變得「非常、非常困難」外，還表示其政府將提出新措施制止惡國侵略。「我正做的是將全面且有意義的一系列舉措進行整合，使得普丁很難繼續做外界憂心他可能會做的事情」。

克里姆林宮同日則表示，已著手安排總統普丁和拜登的視訊會議，普丁會尋求具約束力的保證，進而阻止北約向烏克蘭擴張；但這種要求已為拜登拒絕，「我不接受任何人設下紅線」。

另一方面，烏克蘭官員也同樣警告俄國可能在下個月發動軍事入侵。烏克蘭國防部長列茲尼科夫3日在出席國會聽證會時表示，在烏克蘭附近以及俄國併吞的克里米亞一帶，估計俄軍人數約94,300人；此一數字恐在2022年1月出現「大規模上升」。

不過，根據《美聯社》取得的非機密文件，美國情報官員評估目前俄國在邊境一帶部署的士兵，人數約近7000。