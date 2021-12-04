中央流行疫情指揮中心提到要在賣場和百貨設疫苗接種站，2日被點名的全聯，從原先預備的174家門市，今（4日）確認約有140至150間門市會配合，全聯表示，預計下周會開始施打，但還是會看各縣市衛生局準備的狀況來配合，準備好了就馬上開打。
開放的門市以腹地大、可以供民眾休息的為主，會提供「健康禮」就是蔬果加水或是麵包加水，門市人員會協助動線與秩序跟發放禮品，施打的人力以衛生局的醫護人員為主。
中央流行疫情指揮中心提到要在賣場和百貨設疫苗接種站，2日被點名的全聯，從原先預備的174家門市，今（4日）確認約有140至150間門市會配合，全聯表示，預計下周會開始施打，但還是會看各縣市衛生局準備的狀況來配合，準備好了就馬上開打。
開放的門市以腹地大、可以供民眾休息的為主，會提供「健康禮」就是蔬果加水或是麵包加水，門市人員會協助動線與秩序跟發放禮品，施打的人力以衛生局的醫護人員為主。
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