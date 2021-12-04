台灣燈會睽違20年將回歸高雄，新作品再度曝光，高市府團隊融入森林特色元素，仿真蕈菇、微光花叢藏身在森林中，如電影場景般美麗，喚起民眾重視綠林，盼透過燈會再次種下生生不息的「微光中的綠色之夢」。

台灣燈會睽違20年將回歸高雄，新作品再度曝光，高市府團隊融入森林特色元素，仿真蕈菇、微光花叢藏身在森林中，如電影場景般美麗。（高市觀光局提供）

「無論是多微小的光，都能帶來希望，指引著人們前行方向」高市府團隊將森林特色元素帶進2022台灣燈會，利用燈光創造不同空間層次的光影變化，作品「植光・花」延續此概念，以「植光的寓意」在黑暗中微小的光點，指引著前進的方向。

台灣燈會睽違20年將回歸高雄，新作品再度曝光，高市府團隊融入森林特色元素，仿真蕈菇、微光花叢藏身在森林中，如電影場景般美麗。（高市觀光局提供）

仿生植物令人眼睛一亮，衛武營湖畔邊，種植一片發著微光花叢，以光傳導的光纖為莖脈，高低大小不一的花苞狀植物體隨著草原蔓生，在陽光下閃耀清透的虹彩光澤，而夜晚透過光影變化，彷彿發散著呼吸韻律的微光，遠觀呈現一片浪潮般晶瑩光海。

台灣燈會睽違20年將回歸高雄，新作品再度曝光，高市府團隊融入森林特色元素，仿真蕈菇、微光花叢藏身在森林中，如電影場景般美麗。（高市觀光局提供）

而森林間有大小不同的「仿真蕈菇」錯落在樹林間，點綴衛武營林道的左右，白天時隱身於綠意中，待夜幕降臨時閃耀著微光，宛如呼吸般緩緩律動。真菌除為森林最常見的生物，也是維持森林生態的重要一環，藉由放大林間蕈菇讓民眾轉換視角，感受衛武營豐富又複雜的生態系統。

高雄市副市長史哲表示，2022台灣燈會在高雄特別選定衛武營為燈會雙主場之一，以衛武營國家藝術文化中心及衛武營都會公園廣闊的環境進行布展，作品規劃結合衛武營多元的地景及生態，營造森林藝文城市風貌。

高市觀光局長周玲妏指出，疫情期間人們都懷念自由呼吸時光，呼吸的權利在這期間顯得尤其重要，身為高雄綠肺的衛武營更是每日為高雄製造新鮮空氣的要地，透過作品將發現微光不會熄滅，呼籲綠林的重要，希望透過燈會再次種下生生不息的「微光中的綠色之夢」。