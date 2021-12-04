康寧大學董事會爭議未平，先前因承諾捐資難到位，有意替換董事長，甚至還傳出擬將台南校區轉讓給第三人，對此教育部認為，新任董事長吳慶堂未註明捐資挹注日期，因此認定前董事長童中儀怠於行使職權，開罰新台幣10萬元。

康寧大學董事會承諾捐資新台幣1.5億元，但經費遲遲未到位，近日董事會改選董事長，由董事吳慶堂接任，並擬將台南校區土地地上權、地上建物所有權轉讓給第3人，期望藉此免除新台幣1.5億元捐資。

教育部回應，已收到校方來文，不過依照《私校法》第49條規定，學校法人就不動產之處分，以不妨礙學校發展、校務進行，或與教學無直接關係或經核定廢置之校地、建築物為限。並應經董事會決議，並報經學校主管機關核轉法人主管機關核准後辦理。

教育部指出，康寧大學董事會於110年11月11日行文台糖公司，擬將台南校區土地及建物轉讓予第3人，並副本通知教育部，教育部將要求學校依《私校法》規定辦理，不得影響師生權益。

至於董事長改選，教育部指出，因前董事長童中儀所作的籌措經費承諾，雖經教育部兩次限期該法人籌措足額經費挹注學校，但董事會來文並未敘明如何處理；另外，董事吳慶堂雖簽署的捐資承諾書，但並未註明經費挹注日期，且過程反覆，仍無法具體解決該校財務問題，因此要求該董事會就上述問題補充說明，俟其回復後再作准駁。

此外，童中儀雖辭去董事長一職，但教育部認為，今年8月25日及10月8日兩度行文該校董事會，限期籌措足額經費挹注學校，以及康寧大學遭法院強制執行等事宜，都發生於童中儀任內。童中儀怠於行使職權，已嚴重影響學校財務運作，使學校面臨110學年度收支短絀、可用現金未達專輔學校改善標準、南部校區持續虧損等狀況，因此以違反《私校法》第77條第2款規定，開罰童中儀10萬元罰鍰。