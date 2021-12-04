水設空間室內設計工坊與中華民國資源媒合互聯協會，4日在新竹縣文化局廣場舉辦「十年有成 水設公益親子嘉年華」，現場有中小型社福團體義賣會、遊戲闖關及精彩表演活動，透過寓教於樂形式，讓參加親子有吃有玩又能體驗社會公益價值。

水設公益親子嘉年華，公益團體帶來義大利歌曲等藝文表演。（羅浚濱攝）

水設空間室內設計工坊總監李浡暐表示，水設深耕新竹，在地服務十年，擴展到竹南、台中，甚至越南、大陸等地區，每年都積極參與公益，支持貧困孩童。

這次透過線上報名參加活動的民眾，可以得到免費公益券，在報到處捐出30張11月和12月的有效發票或300元小額捐款，即可獲得500元公益券，到各攤位闖關及購買義賣品。

會場有各公益團體帶來義大利歌曲等藝文表演，更生團契新竹分會、雲林友善土地發展協會、花壇鄉農會等地設美食攤位、農特產品攤位，讓參觀民眾吃美食、看表演、挑好物又做公益。

主辦單位並規畫桌遊、手作彩繪及程式遊戲體驗等闖關遊戲，小朋友只要完成一個指定關卡，即可得一戳章，再至兌獎站兌換禮品，禮品包含水設品牌主題環保袋、進口法式果醬，及價值上萬元的多項精美大獎等抽獎好禮。

主辦單位表示，公益團體義賣所得和公益券收入，將捐助中華民國資源媒合互聯協會「送愛到邊緣」扶助計畫，提供邊緣學生助學金、家庭生活用品等物資，水設空間室內設計工坊也捐贈20萬元給地方中小型社福團體，為社會邊緣家庭盡一份心力。