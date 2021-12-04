嘉義縣新港鄉溪北村六興橋改建工程今舉行動土典禮，新港奉天宮大媽、北港朝天宮二媽與地主溪北六興宮三媽罕見同台坐鎮。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港鄉溪北村六興橋改建工程今舉行動土典禮，副總統賴清德也親自蒞臨現場，與縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、行政院前秘書長卓榮泰等人一同祈福動土。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港鄉溪北村六興橋改建工程今舉行動土典禮，副總統賴清德也親自蒞臨現場， 受到鄉親熱烈歡迎。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港鄉溪北村六興橋改建工程今舉行動土典禮，場面盛大。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

連接嘉義縣新港鄉溪北村與太保市田尾里的六興橋興建逾30年，因橋樑寬度僅8公尺，橋底斷面不足易造成淹水，經爭取到中央3億多元預算後，今舉辦動土典禮，新港奉天宮大媽、北港朝天宮二媽與地主溪北六興宮三媽罕見同台坐鎮，協助爭取預算的副總統賴清德也親臨現場，與各地方各界一同祈求工程平安。

溪北村六興橋位於嘉 49 線鄉道上，為新港與太保跨朴子溪流域間重要通道，近幾年因橋梁梁底過低，影響通洪斷面，加上橋面出現多處裂痕，身為縣定古蹟的六興宮因鄰近六興橋，飽受洪患威脅，六興宮主任委員江筱芃多年來更再提送陳情書，去年獲中央補助3億餘元。

今動土典禮，賴清德分享與六興宮緣分，指他擔任行政院長時，經行政院前秘書長卓榮泰牽線來到六興宮參拜，江筱芃特別拜託改善這座橋，「這是緣分！」賴清德說，身為媽祖婆的信徒，有機會為媽祖做些事情，是無限光榮，而他當時也曾說，就當是交付香油錢，很高興在擔任院長時裁示此案，更謝謝翁章梁縣長率領的行政團隊及地方鄉鎮公所打拚，讓行政工作能順利推動。

翁章梁說，新建六興橋是依最新國家規範辦理橋梁結構設計，全長315公尺，路寬拓寬為15公尺，檢討並修正道路高程，深槽區採用大跨徑懸臂工法預力箱梁橋形式跨越，道路總改善長度480公尺，全面提升行車安全性，預計2023年底通車啟用。

動土典禮，賴清德、翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等地方各界都出席，六興宮、新港奉天宮、北港朝天宮不但媽祖神尊到場坐鎮，廟方代表也出席，場面盛大。